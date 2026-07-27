Le NTSB exhorte le Congrès à adopter une loi sur la sécurité aérienne

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La présidente du Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a exhorté lundi le Congrès à mettre fin à une impasse qui dure depuis des mois concernant des mesures de sécurité aérienne contradictoires et à approuver des réformes importantes.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que le Bureau avait “fourni une feuille de route claire pour améliorer la sécurité aérienne et réduire le risque d'une nouvelle collision catastrophique en vol. Il est désormais temps de passer à l'action, comme cela avait été promis il y a plusieurs mois”.