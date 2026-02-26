Le NTSB estime que le projet de loi de la Chambre des représentants ne tient pas pleinement compte des recommandations relatives à la sécurité des collisions aériennes

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré jeudi qu'un projet de loi sur la sécurité aérienne proposé par la Chambre des représentants des États-Unis ne répondait pas entièrement aux recommandations de sécurité qu'il avait émises après qu'une collision en vol survenue en 2025 eut tué 67 personnes près de Washington.

Le NTSB a déclaré que le projet de loi ALERT de la Chambre des représentants ne tenait pas compte de sa recommandation d'exiger la technologie d'alerte de collision connue sous le nom d'ADS-B.