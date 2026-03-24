Le NTSB enquête sur un contrôleur dans le cadre de l'enquête sur la collision à l'aéroport LaGuardia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La collision d'un avion d'Air Canada Express avec un camion tue deux pilotes

* Le secrétaire américain aux transports déclare que l'aéroport LaGuardia est bien pourvu en personnel

* Selon des experts américains en sécurité, l'enquête devrait porter sur les horaires de travail et de sommeil des contrôleurs

(Ajout des commentaires du responsable du NTSB au paragraphe 5, des détails sur l'incursion de piste au paragraphe 8, et des commentaires du secrétaire aux transports dans les derniers paragraphes) par David Shepardson, Allison Lampert et Dan Catchpole

Les enquêteurs sur la collision mortelle d'un jet Express d'Air Canada AC.TO avec un camion de pompiers à l'aéroport LaGuardia de New York ont déclaré lundi qu'ils souhaitaient interroger un contrôleur aérien qui jonglait avec une autre situation d'urgence avant le crash.

La présidente du National Transportation Safety Board, Jennifer Homendy, a déclaré aux journalistes à LaGuardia que le contrôleur ferait partie de l'enquête menée par l'agence fédérale indépendante, qui "n'exclut rien".

L'accident lors de l'atterrissage, qui a tué les deux pilotes et blessé gravement neuf autres personnes, a ravivé les inquiétudes concernant le manque de personnel de contrôle du trafic aérien dans les principaux aéroports américains et la nécessité d'un financement accru pour moderniser les systèmes de sécurité .

Homendy a déclaré que la collision survenue peu avant minuit dimanche s'est produite pendant le quart de nuit du contrôleur, qui devrait normalement être relevé de ses fonctions après un tel accident.

"C'est très traumatisant pour ce contrôleur aérien également", a-t-elle déclaré. "Nous voudrons interroger ce contrôleur aérien ainsi que d'autres personnes qui se trouvaient dans la tour ou qui n'y étaient peut-être même pas."

Les experts américains en sécurité aérienne ont déclaré que les communications entre l'avion qui atterrissait, le contrôleur et les camions seraient des éléments clés de l'enquête.

Selon les données de l'administration fédérale de l'aviation, 80 incursions de véhicules ou de piétons sur les pistes ont eu lieu au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, contre 54 au cours de la même période de l'année précédente.

Le NTSB, qui tire la sonnette d'alarme depuis des années au sujet des accidents évités de justesse et des incursions sur piste, a constaté le mois dernier que la collision aérienne mortelle survenue en janvier 2025 entre un avion de transport régional d'American Airlines et un hélicoptère de l'armée avait été causée en partie par la charge de travail élevée qui avait "dégradé les performances des contrôleurs et leur connaissance de la situation".

Les crashs aériens sont généralement dus à de multiples facteurs et le NTSB a déclaré qu'il avait récupéré l'enregistreur de la voix du cockpit et l'enregistreur des données de vol du jet Air Canada Express pour les analyser.

URGENCE PRÉALABLE

Ce sont les contrôleurs aériens qui décident quand les avions peuvent atterrir et décoller, et quand les véhicules terrestres peuvent pénétrer sur les pistes. Le contrôleur qui a demandé l'atterrissage du vol 8646 d'Air Canada essayait de trouver une porte d'embarquement pour un vol de United Airlines

UAL.O qui s'était plaint d'une mauvaise odeur, selon un enregistrement disponible sur liveatc.net.

Les pilotes de United ont décidé de ne pas voler et ont déclaré une situation d'urgence en raison de l'odeur qui avait indisposé les hôtesses de l'air.

Les camions de pompiers qui semblaient avoir été autorisés par le même contrôleur à traverser la piste 4 de l'aéroport se sont dirigés vers le vol United alors que le CRJ-900 d'Air Canada Express, exploité par le partenaire régional Jazz Aviation, atterrissait avec 72 passagers et quatre membres d'équipage.

le contrôleur a dit "Stop, truck one, stop", peu après avoir autorisé le passage des camions sur la piste. L'avion a alors percuté le camion de pompiers.

Selon un enregistrement audio publié par liveatc.net, un contrôleur non identifié, qui semble être celui impliqué dans l'accident, a dit à un autre pilote, après la collision, qu'il avait dû faire face à une situation d'urgence un peu plus tôt.

"J'ai fait une erreur", a-t-il déclaré d'une voix tremblante.

Le pilote de l'autre avion, qui avait vu l'accident, a répondu: "Non, mec, tu as fait de ton mieux." Le pilote avait déclaré que l'incident précédent "n'était pas bon à regarder."

EFFECTIFS

Les contrôleurs aériens s'occupent régulièrement de plusieurs vols, et quatre pilotes commerciaux ont déclaré à Reuters qu'il n'était pas rare qu'un contrôleur couvre à la fois le sol et la tour, deux fonctions distinctes du contrôle aérien, à LaGuardia et dans d'autres grands aéroports métropolitains.

"La question la plus fondamentale est de savoir quels étaient les horaires de travail et de sommeil de ce contrôleur et si la fatigue est un problème", a déclaré John Cox, pilote et expert en sécurité aérienne aux États-Unis.

Dans l'heure qui a précédé l'accident d'Air Canada Express, 51 vols ont atterri ou décollé à LaGuardia, soit deux fois plus que les 23 vols programmés dans l'heure de l'accident, selon les données de Flightradar24, mais la raison de ce saut n'est pas claire.

Homendy a déclaré qu'il était trop tôt pour parler des effectifs des contrôleurs, tandis que le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré aux journalistes présents à LaGuardia lundi que l'aéroport était bien doté en personnel, avec 33 contrôleurs aériens sur un site dont l'objectif est de 37.

Les informations selon lesquelles le contrôleur travaillait seul dimanche soir sont inexactes, a ajouté Duffy.

Le ministre des transports a réitéré ses appels au Congrès pour qu'il débloque 19 milliards de dollars supplémentaires afin d'achever le programme de modernisation du contrôle aérien, qui a déjà reçu 12,5 milliards de dollars.

"Je ne dis pas que cet accident aurait été évité si nous avions déployé tous les équipements, mais il est important, si nous nous soucions de la sécurité du transport aérien, d'avoir un tout nouveau système de contrôle du trafic aérien, le meilleur au monde avec les meilleurs équipements, pratiquement tous développés ici aux États-Unis", a déclaré Duffy.