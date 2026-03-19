Le NTSB enquête sur la quasi-collision entre un avion de FedEx et un avion d'Alaska Airlines

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Le National Transportation Safety Board a déclaré jeudi qu'il enquêtait sur un rapprochement dangereux au cours duquel un avion d'Alaska Airlines a survolé un avion de FedEx FDX.N alors que les deux jets tentaient d'atterrir sur des pistes croisées à l'aéroport international de Newark Liberty.

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré qu'un contrôleur aérien avait ordonné, mardi vers 20h15, au Boeing 737 du vol Alaska Airlines 294 ALK.N d'effectuer une remise des gaz parce que le Boeing 777 du vol 721 de FedEx avait été autorisé à effectuer l'approche finale sur une piste sécante à l'aéroport du New Jersey, près de New York City.