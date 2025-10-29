Le NTSB demande aux propriétaires de certains modèles de Learjet de vérifier le train d'atterrissage principal après un incident mortel

Le National Transportation Safety Board a émis mercredi une recommandation urgente aux opérateurs de 10 modèles d'avions Bombardier Learjet BBDb.TO pour s'assurer que les trains d'atterrissage principaux sont correctement attachés.

La recommandation à la Federal Aviation Administration de rendre obligatoire le respect des bulletins de service des constructeurs sur les trains d'atterrissage couvrirait 1 883 avions actuellement en service. Cette recommandation fait suite à l'enquête sur un incident de piste mortel survenu le 10 février à Scottsdale (Arizona) et impliquant un Learjet 35A, ainsi qu'à trois incidents antérieurs au cours desquels le train d'atterrissage d'un Learjet s'est désolidarisé de la cellule parce qu'un boulon de retenue n'avait pas été engagé dans une goupille arrière