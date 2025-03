Le nouvel épisode de la guerre commerciale contrarie le rebond des marchés européens

(AOF) - Les Bourses européennes en hausse jusqu’à la mi-séance, ont rechuté après leur rebond d’hier, après que Donald Trump a menacé d'imposer 200% de droits de douane sur les vins et alcools de l'Union européenne. Le CAC 40 a perdu 0,64% à 7968,21 points. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,62% à 5326,36 points. Même morosité à Wall Street où le Dow Jones recule de 1,13% vers 17h30. Résultat de cette aversion pour le risque, l'once d'or se rapproche des 3000 dollars à près de 2983 dollars.

Un nouveau rebondissement de la guerre commerciale en cours a cassé l'élan des Bourses européennes. Le président américain Donald Trump a menacé sur son réseau social Truth Social d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins, le champagne et les alcools de l'Union européenne si elle ne supprimait pas les droits de douane de 50% récemment imposés sur le whisky américain. " Cette mesure profitera grandement aux entreprises de vin et de champagne américaines ", a-t-il estimé.

Les valeurs des vins et spiritueux en Europe, dont Pernod Ricard et Rémy Cointreau, ont reculé nettement en Europe après ces nouvelles menaces.

SpiritsEurope, qui représente le secteur européen des vins et spiritueux, s'était dit hier "extrêmement préoccupé" par les tarifs douaniers annoncés par Bruxelles sur le whisky américain soulignant que ces représailles intervenaient à un moment " particulièrement difficile pour le secteur des spiritueux".

" La logique économique défendue par D. Trump et ses conseillers est purement incompréhensible ", estime Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche pour La Banque Postale AM. " Les 25% de taxes douanières sur l'acier et l'aluminium qui prennent effet aujourd'hui renchériront les coûts de l'industrie américaine sans gain pour quiconque". Pour lui "c'est plutôt le risque de récession outre-Atlantique qui est en train de monter ".

Les investisseurs s'inquiètent également d'un possible "shutdown" aux Etats-Unis. Si un projet de loi de financement est adopté au Sénat, le gouvernement pourra fonctionner jusqu'au 30 septembre.

Sur le plan économique, les prix à la production ont progressé de 3,2% en février aux Etats-Unis en rythme annuel alors qu'ils étaient attendus en hausse de 3,3%. Ils étaient en croissance de 3,7% en janvier. Parallèlement, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a progressé de 0,8% dans la zone euro (contre 0,5% attendu).

Côté valeurs, Mersen a affiché la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après avoir fait part de perspectives prudentes pour 2025, lors de la publication de ses résultats annuels 2024.