Le nouveau Taylor Swift affole les compteurs malgré des avis partagés

Succès commercial assuré mais critiques divisées pour "The Life of a Showgirl", le très attendu douzième album de la mégastar américaine Taylor Swift, dévoilé vendredi, qui se révèle résolument pop, joyeux mais aussi vindicatif.

Moins de 11 heures après sa sortie, le disque est déjà devenu le plus écouté en une journée sur Spotify en 2025, a indiqué la plateforme de streaming dans un communiqué.

Rien d'étonnant pour une chanteuse habituée aux records. L'an dernier, elle était l'artiste la plus écoutée sur Spotify grâce à son précédent opus, "The Tortured Poets Department".

Après quatre albums folk ou introspectifs sortis depuis 2020, "The Life of a Showgirl" propose plusieurs morceaux dansants aux sonorités rappelant les années 80, à commencer par le single "The Fate of Ophelia".

L'histoire d'amour entre Taylor Swift et le footballeur américain Travis Kelce, son fiancé depuis cet été, y tient une grande place, de leur rencontre en 2023 ("Et si tu n'étais jamais venu me chercher / Je me serais peut-être noyée dans la mélancolie") à leurs projets d'avenir ("Je ne veux que toi / Avoir deux ou trois enfants / Que tout le quartier se mette à te ressembler").

Sur les forums, les fans louent ce côté "amusant" et "entraînant", mais certains "grincent des dents" face à un ton qu'ils jugent "suffisant" ou des morceaux sexuellement connotés, comme "Wood" ("Son amour est la clé qui ouvrit mes cuisses").

Le magazine musical Rolling Stone écrit que "Swift atteint tous ses objectifs, de nouvelles explorations sonores enthousiasmantes à un sens aigu du storytelling", quand le quotidien britannique The Guardian trouve l'opus "peu mélodieux et bouillonnant de ressentiment".

"C'est à la fois étourdissant, drôle, émouvant, un peu ridicule, hautain et touchant, à parts égales", résume le magazine culturel américain Variety, qui y voit "l'album de l'été" avec un peu de retard.

La chanteuse de 35 ans, qui a souvent exorcisé ses déceptions amoureuses en musique, répète vendredi son soulagement de parvenir à écrire aussi en étant "heureuse et libre". Quant au ton "mordant" de certains titres, elle en est "fière".

Dans "Father Figure" -- inspiré du morceau éponyme de George Michael --, la popstar semble revenir sur la saga qui a entouré, entre 2019 et mai dernier, le rachat des droits de ses six premiers albums. "Je protège la famille", y entonne-t-elle.

"Actually Romantic" (dans laquelle Taylor Swift se moque d'une personne la critiquant) et "CANCELLED!" (où elle clame que ses amis "ont les mêmes cicatrices" qu'elle), surtout, donnent du grain à moudre à ses fans, qui se demandent avec qui leur idole règle des comptes.

Comme on ne change pas une formule qui gagne, les balades ont aussi la part belle parmi les 12 titres de "The Life of a Showgirl". Et la country, genre dans lequel l'artiste a débuté en 2006, pointe sur quelques morceaux, dont le duo final avec la nouvelle star de la pop Sabrina Carpenter.

Résultat, pas de chanson prêt-à-danser comme "Shake it Off" (2014), mais plutôt des "tubes pour adultes", plaisante le magazine spécialisé Billboard.

Jusqu'à dimanche, les fans, surnommés "Swifties", ont rendez-vous au cinéma dans une cinquantaine de pays pour visionner un commentaire du disque par la chanteuse, un premier clip et une version karaoké des morceaux.

On devrait voir dans les salles beaucoup d'orange, de paillettes et de plumes, pour suivre l'esthétique de l'album.

Taylor Swift, elle, s'engage dans une tournée des médias.

Pour une tournée tout court, après avoir passé 2023 et 2024 sur la route, il faudra peut-être attendre. "Quand je pense à le refaire, je me sens tellement fatiguée", a-t-elle glissé à BBC Radio 1. "Parce que si je le refais, je vais vouloir que ça soit vraiment bien."