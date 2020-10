Le nouveau président d' Axa IM prend ses marques

(NEWSManagers.com) - C' est avec le sentiment d' avoir accompli sa mission que Gerald Harlin quitte la tête d'Axa IM pour prendre sa retraite. Arrivé en remplacement provisoire d' Andrea Rossi, qui lui avait laissé les rênes de la société de gestion en octobre 2019, il passe aujourd'hui le flambeau à un autre Italien, Marco Morelli, qui occupait le poste de directeur général de la banque Monte dei Paschi di Siena depuis 2016.

Nommé en juillet dernier président d'Axa IM et officiellement en poste depuis le 14 septembre, Marco Morelli présentera un nouveau plan stratégique de développement de la société dans les mois qui viennent. Il ne remettra pas en cause la récente organisation du groupe en deux activités, " core " , pour la gestion traditionnelle et " Alts " , pour la gestion d' actifs alternatifs. " La nouvelle organisation mise en place depuis un an commence à donner des résultats. Je crois qu' il y a un potentiel de croissance aussi bien dans le domaine core que sur les actifs alternatifs " , anticipe le dirigeant, qui s'exprimait lors d'une visioconférence de presse.

Au 30 juin, le groupe gérait 815 milliards d' euros, dont 155 milliards d' euros sur des actifs alternatifs, contre 800 milliards d' euros fin 2019. A la fin de cette année, le groupe devrait avoir récupéré la totalité des actifs auparavant gérés par Axa XL, ce qui représente environ 10 milliards d' euros, principalement en actifs obligataires.