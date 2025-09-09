"Le nouveau Premier ministre risque d'essuyer le poids du mécontentement du pays" (Invesco)

(AOF) - "Suite au vote de confiance (364 voix contre 194), le premier ministre va désormais démissionner. Le cabinet du président Macron a déclaré qu'il accepterait la démission ce mardi et qu'il choisirait un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Il s'agira du troisième changement de gouvernement en un peu plus d'un an, ce qui ne semble guère susceptible d'apaiser l'instabilité politique en France", commente Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research, au sein d'Invesco.

Le vote avait été annoncé le 25 août, ce qui a laissé aux marchés financiers le temps d'en digérer les implications (la défaite du Premier ministre Bayrou était largement attendue). Son successeur devra faire face à plusieurs défis. Tout d'abord, une série de grandes manifestations sont prévues les 10 et 18 septembre. La seconde est peut-être la plus préoccupante, car elle entraînera des grèves généralisées et des perturbations pour l'ensemble de la population. Le nouveau Premier ministre risque d'essuyer le poids du mécontentement du pays.