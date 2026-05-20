Le nouveau pipeline des Émirats arabes unis contournant le détroit d'Ormuz est désormais achevé à 50 %, selon le directeur général de l'ADNOC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails et des éléments de contexte tout au long de l'article) par Yousef Saba et Ahmad Ghaddar

Un nouvel oléoduc contournant le détroit d’Ormuz, dont la construction a été lancée l’année dernière par les Émirats arabes unis, est désormais achevé à 50 %, a déclaré mercredi le directeur général du géant pétrolier public ADNOC, Sultan Al Jaber.

Depuis les frappes américano-israéliennes en février, l'Iran a largement maintenu fermée cette voie navigable, cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, à tous les navires à l'exception des siens, provoquant une flambée des prix de l'énergie et de l'inflation, et attisant les craintes d'un ralentissement économique.

Le Bureau des médias d'Abou Dhabi a révélé publiquement pour la première fois la semaine dernière l'existence du projet, indiquant que les Émirats arabes unis allaient accélérer la construction d'un nouvel oléoduc afin de doubler leur capacité d'exportation via le port de Fujaïrah d'ici 2027.

Le prince héritier d'Abou Dhabi, le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, a ordonné à l'ADNOC d'accélérer le projet d'oléoduc Ouest-Est lors d'une réunion du comité exécutif, a indiqué le bureau de presse.

« Aujourd'hui, il est déjà achevé à près de 50 %, et nous accélérons sa mise en service d'ici 2027 », a déclaré Al Jaber lors d'un événement de l'Atlantic Council diffusé en direct .

« À l’heure actuelle, une trop grande partie de l’énergie mondiale transite encore par un nombre trop restreint de points d’étranglement. C’est précisément pour cette raison que les Émirats arabes unis ont pris la décision, il y a plus de dix ans, d’investir dans des infrastructures contournant le détroit d’Ormuz », a déclaré M. Al Jaber.

L'oléoduc d'Abu Dhabi (ADCOP), également connu sous le nom d'oléoduc Habshan-Fujairah, peut transporter jusqu'à 1,8 million de barils par jour et s'est avéré crucial alors que les Émirats arabes unis cherchent à maximiser leurs exportations depuis la côte du golfe d'Oman, juste à l'extérieur du détroit.

M. Al Jaber a indiqué que certaines installations de l'ADNOC avaient été directement prises pour cible et que certaines infrastructures avaient été directement touchées, l'évaluation des dégâts étant en cours. Il faudra dans certains cas des semaines, voire des mois, pour revenir à une capacité opérationnelle totale, a-t-il ajouté.