Le nouveau ministre ukrainien de la défense promet une refonte de l'armée fondée sur les données

Le nouveau ministre déclare qu'il va réformer la gestion du ministère

Déploiement d'un système de contrôle de mission pour les drones

L'Ukraine va partager ses données de combat avec ses alliés pour former l'IA

L'Ukraine va tester son drone de remplacement national du DJI Mavic

(Cet article développe la vision plus large des réformes du nouveau ministre.) par Max Hunder

Le nouveau ministre ukrainien de la défense a promis une refonte en profondeur de la plus grande armée d'Europe, axée sur les données, afin de récompenser les commandants qui obtiennent des résultats sur le champ de bataille et de donner aux forces ukrainiennes l'avantage sur l'armée russe, plus nombreuse et mieux équipée.

Mykhailo Fedorov, précédemment ministre de la numérisation, a pris ses nouvelles fonctions la semaine dernière, chargé par le président Volodymyr Zelenskiy de stimuler l'innovation et de renforcer la défense de la ligne de front et du ciel de l'Ukraine.

Dans les remarques qu'il a adressées aux journalistes au cours du week-end et qui ont été autorisées à être publiées mardi, M. Fedorov a déclaré qu'il commencerait par remanier la gestion du vaste ministère: "Si les gens ne font pas preuve de résultats mesurables, ils ne peuvent pas rester dans le système."

M. Fedorov a déclaré que son équipe avait rassemblé des "données de haute qualité" sur les domaines dans lesquels le ministère dépensait de l'argent et sur ceux dans lesquels des économies pouvaient être réalisées, alors qu'il s'efforce de combler un important déficit budgétaire.

"Il est très important que nous ayons commencé à tout calculer de manière systématique", a-t-il déclaré, soulignant l'importance des "mathématiques de la guerre."

M. Fedorov a indiqué que son ministère lancerait bientôt un système de contrôle des missions pour les vols de drones, ce qui permettrait d'accroître les données disponibles sur les performances et l'efficacité des équipages. Un système similaire serait développé pour les équipages d'artillerie.

"Nous devons avoir une vue d'ensemble pour simplifier et accélérer la prise de décision en matière de gestion", a déclaré M. Fedorov, ajoutant que son objectif était d'augmenter les pertes de la Russie sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'elles deviennent insoutenables.

FORMATION AU MODÈLE IA

M. Fedorov a indiqué que l'Ukraine allait mettre en place un système permettant à ses alliés d'entraîner leurs modèles militaires d'intelligence artificielle sur les précieuses données de combat recueillies par Kyiv tout au long de la guerre de près de quatre ans qui l'oppose à la Russie.

Depuis l'invasion de la Russie en février 2022, l'Ukraine a recueilli de nombreuses informations sur le champ de bataille, notamment des statistiques de combat systématiquement enregistrées et des millions d'heures d'images de drones capturées depuis le ciel.

Ces données sont importantes pour l'entraînement des modèles d'IA, qui nécessitent de grandes quantités d'informations sur le monde réel pour identifier des modèles et prédire comment les personnes ou les objets peuvent agir. M. Fedorov a précédemment décrit le trésor de données de guerre de Kyiv comme l'une de ses "cartes" dans les négociations avec d'autres pays.

M. Fedorov a déjà déclaré que l'Ukraine utilisait la technologie d'IA de la société américaine d'analyse de données Palantir.

Exposant ses projets pour le ministère de la défense en temps de guerre après sa nomination, il a déclaré qu'il souhaitait intégrer "plus activement" les alliés dans les projets.

Il a précisé que son équipe recevait des conseils du Center for Strategic and International Studies et de la RAND aux États-Unis, ainsi que du Royal United Services Institute de Grande-Bretagne.

REMPLACEMENT DU MAVIC

M. Fedorov a également indiqué que l'Ukraine testerait ce mois-ci son propre produit de remplacement du drone chinois DJI Mavic, qui est largement utilisé par les deux parties pour la reconnaissance aérienne sur les lignes de front. Il n'a pas révélé le nom du fabricant.

L'Ukraine s'est déjà inquiétée de sa dépendance à l'égard de Pékin en matière de drones et de composants, compte tenu des liens diplomatiques de plus en plus étroits entre la Chine et la Russie.

"Nous aurons notre propre analogue du Mavic: la même caméra, mais avec un rayon d'action plus long", a déclaré M. Fedorov."