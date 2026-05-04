Le Nouveau-Mexique réclame 3,7 milliards de dollars et demande des modifications des plateformes de Meta dans le cadre d'un procès pour préjudice causé aux jeunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un juge doit déterminer si Meta a constitué une nuisance publique au regard de la législation du Nouveau-Mexique

* Le procureur général Raúl Torrez réclame des milliards de dollars de dommages-intérêts et des changements majeurs aux plateformes

* Meta fait valoir que des mesures de sécurité existent et conteste le lien avec les problèmes de santé mentale chez les jeunes

(Mises à jour intégrant de nouvelles informations issues des déclarations liminaires dans l'ensemble de l'article) par Diana Novak Jones

Lundi, l'État américain du Nouveau-Mexique a demandé à un juge de déclarer que Meta Platforms META.O constitue une nuisance publique, d'ordonner à l'entreprise de verser 3,7 milliards de dollars et de réformer ses plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp afin de protéger les jeunes utilisateurs.

« Partout dans le pays, des enfants implorent de l'aide », a déclaré David Ackerman, avocat du Nouveau-Mexique, au juge lors de ses déclarations liminaires. « Vous entendrez des témoignages qui confirment l'existence d'une crise de santé mentale, alimentée et provoquée par les réseaux sociaux. Nous devons y remédier. »

L'affaire trouve son origine dans une plainte déposée par le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, un démocrate, qui accuse Meta d'avoir conçu ses plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants et de ne pas avoir protégé les enfants contre l'exploitation sexuelle.

Le procès, que Reuters suit sur Courtroom View Network, marque la deuxième phase du procès intenté par le Nouveau-Mexique contre l’entreprise de réseaux sociaux. En mars, un jury a conclu que Meta avait enfreint la loi de l’État sur la protection des consommateurs en présentant de manière trompeuse la sécurité de Facebook, Instagram et WhatsApp pour les jeunes utilisateurs, et a condamné l’entreprise à verser 375 millions de dollars de dommages-intérêts. Meta a déclaré qu’elle ferait appel de ce verdict.

Meta a déclaré avoir pris des mesures importantes pour garantir la sécurité de ses jeunes utilisateurs.

UN CRITÈRE DE NUISANCE PUBLIQUE

Au cours de cette phase, le juge décidera si les plateformes de l'entreprise ont constitué une « nuisance publique » au regard de la loi du Nouveau-Mexique — une conclusion qui lui permettrait d'ordonner des mesures correctives de grande envergure visant à limiter les préjudices présumés causés aux jeunes utilisateurs.

Cette affaire est suivie de près alors que des États, des municipalités et des districts scolaires à travers le pays intentent des actions similaires visant à imposer des changements au niveau du secteur.

Les actions pour nuisance publique visent traditionnellement les comportements qui mettent en danger la santé ou la sécurité publiques, tels que le blocage des routes ou la pollution des cours d'eau, mais les gouvernements des États y ont de plus en plus souvent recours dans des litiges liés au tabac, aux opioïdes, au changement climatique et au vapotage.

Alex Parkinson, avocat de Meta, a déclaré au juge dans ses déclarations liminaires que l'État n'avait pas allégué que la société avait porté atteinte à un soi-disant « droit public », comme l'accès à l'air ou à l'eau. Au contraire, l'affaire du Nouveau-Mexique repose uniquement sur les préjudices subis par des utilisateurs individuels, a-t-il ajouté.

Si les réseaux sociaux constituent une nuisance publique, « alors l'alcool l'est aussi à cause de l'alcool au volant, les téléphones portables le sont aussi à cause de la distraction au volant, et les supermarchés qui vendent de la malbouffe le sont aussi », a déclaré M. Parkinson.

UN « ABUS DE POUVOIR » POTENTIEL Le bureau de Torrez réclame des milliards de dollars pour réparer ce qu’il qualifie de préjudices causés à la santé mentale des jeunes par Meta, ainsi qu’une ordonnance obligeant l’entreprise à apporter des modifications substantielles à ses plateformes pour les utilisateurs du Nouveau-Mexique.

Ces changements comprennent la vérification de l'âge, la refonte de son algorithme afin de promouvoir des contenus de qualité pour les mineurs, et la suppression de la lecture automatique et du défilement infini pour les mineurs, selon les documents judiciaires.

Avant les déclarations liminaires, le juge Bryan Biedscheid a déclaré qu'après avoir examiné les documents déposés avant le procès, il craignait que certains des changements demandés par l'État ne constituent un « abus de pouvoir ».

« Je suis juge, je ne suis ni législateur ni régulateur », a déclaré M. Biedscheid, ajoutant qu’il souhaitait s’assurer que tout préjudice avéré soit traité sans transformer le tribunal en une « législature à une seule personne ».

M. Parkinson a déclaré que Meta était disposée à apporter des changements, mais que le Nouveau-Mexique cherchait à obtenir une modification réglementaire qui relevait davantage de la compétence du législateur. Si ces changements étaient ordonnés, il deviendrait « intenable » pour Meta de poursuivre ses activités dans l’État, a-t-il déclaré.

« Je vous dis cela en tant que représentant de la cour qui comprend la position de mon client. Ce n’est pas un coup de pub, ce n’est pas une menace », a déclaré M. Parkinson.

Ackerman a rétorqué que Meta n’avait proposé que de faire ce qu’elle fait déjà en matière de sécurité des enfants. « Meta n’impose ni ne met en œuvre de procédures de sécurité tant qu’elle n’y est pas contrainte », a-t-il déclaré. L'affaire du Nouveau-Mexique fait partie des centaines de poursuites judiciaires accusant Meta et d'autres entreprises de réseaux sociaux de concevoir des produits créant une dépendance chez les jeunes, contribuant ainsi à une crise nationale de santé mentale. Meta a averti les investisseurs la semaine dernière que les répercussions juridiques et réglementaires au sein de l'Union européenne et aux États-Unis « pourraient avoir un impact significatif sur nos activités et nos résultats financiers ».