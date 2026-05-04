Le Nouveau-Mexique demande des modifications des plateformes de Meta dans le cadre d'un procès concernant les préjudices subis par des jeunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un juge doit déterminer si Meta a causé une nuisance publique au regard de la législation du Nouveau-Mexique

* Le procureur général Raúl Torrez réclame des milliards de dollars de dommages-intérêts et des changements majeurs sur les plateformes

* Meta fait valoir que des mesures de sécurité existent et conteste le lien avec les problèmes de santé mentale chez les jeunes

(Ajout des commentaires du juge avant les déclarations liminaires, paragraphes 1 à 3) par Diana Novak Jones

Le juge chargé de présider le procès visant à examiner les allégations du Nouveau-Mexique selon lesquelles les plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp de Meta META.O ont nui à la santé mentale des jeunes utilisateurs a déclaré lundi qu'il craignait que certaines des mesures correctives demandées par l'État n'aillent trop loin.

Avant le début des plaidoiries d'ouverture lundi, le juge Bryan Biedscheid a déclaré qu'après avoir examiné les documents déposés avant le procès, il craignait que certains des changements que le Nouveau-Mexique cherche à imposer aux plateformes de Meta ne constituent une « ingérence excessive ».

« Je suis juge, je ne suis ni législateur ni régulateur », a déclaré Biedscheid, ajoutant qu’il souhaitait s’assurer que tout préjudice avéré soit correctement traité sans transformer le tribunal en une « législature à une seule personne ».

L'affaire trouve son origine dans une plainte déposée par le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, un démocrate, qui accuse le géant des réseaux sociaux d'avoir conçu ses plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants et de ne pas avoir protégé les enfants contre l'exploitation sexuelle sur ses plateformes.

Le procès, que Reuters suit sur Courtroom View Network, marque la deuxième phase de l’action en justice du Nouveau-Mexique. En mars, un jury a conclu que Meta avait enfreint la loi de l’État sur la protection des consommateurs en présentant de manière trompeuse la sécurité de Facebook et d’Instagram pour les jeunes utilisateurs, et a condamné l’entreprise à verser 375 millions de dollars de dommages-intérêts.

Au cours de cette phase, le juge décidera si les plateformes Facebook et Instagram de Meta ont constitué une « nuisance publique » au sens de la loi du Nouveau-Mexique — une conclusion qui lui permettrait d’ordonner des mesures correctives de grande envergure visant à limiter les préjudices présumés causés aux jeunes utilisateurs.

« UNE NOUVELLE NORME » OU « UNE STRATÉGIE MALAVISÉE »?

Le bureau de Torrez devrait demander à la fois des milliards de dollars supplémentaires de dommages-intérêts et une ordonnance obligeant Meta à apporter des modifications substantielles à ses plateformes pour les utilisateurs du Nouveau-Mexique, notamment en ajoutant une vérification de l'âge, en repensant son algorithme pour promouvoir des contenus de qualité destinés aux mineurs, et en mettant fin à la lecture automatique et au défilement infini pour les mineurs, selon les documents judiciaires.

Meta a déclaré avoir pris des mesures importantes pour garantir la sécurité de ses jeunes utilisateurs.

L'affaire du Nouveau-Mexique fait partie des milliers de poursuites judiciaires accusant Meta et d'autres entreprises de réseaux sociaux d'avoir intentionnellement conçu des produits créant une dépendance chez les jeunes, ce qui a conduit à une crise nationale de santé mentale.

Meta a averti les investisseurs la semaine dernière que les répercussions juridiques et réglementaires au sein de l'Union européenne et aux États-Unis « pourraient avoir un impact significatif sur nos activités et nos résultats financiers », après des années de critiques croissantes concernant la sécurité des enfants sur les réseaux sociaux.

Lors d’une conférence de presse précédant le procès, Torrez a déclaré aux journalistes qu’il espérait que cette affaire « établirait une nouvelle norme, non seulement dans l’État du Nouveau-Mexique, mais aussi à l’échelle nationale et potentiellement mondiale, définissant un nouvel ensemble d’attentes quant à la manière dont les entreprises de réseaux sociaux sont censées se comporter ».

Dans des documents déposés auprès du tribunal avant le procès, l’entreprise a déclaré qu’il n’existait aucune preuve scientifique étayant l’idée que les réseaux sociaux aient causé des problèmes de santé mentale, et que bon nombre des changements demandés par Torrez seraient impossibles à mettre en œuvre et pourraient contraindre l’entreprise à quitter l’État.

« Le fait que le procureur général du Nouveau-Mexique se concentre sur une seule plateforme est une stratégie erronée qui ignore les centaines d’autres applications que les adolescents utilisent quotidiennement », a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué publié avant le procès.