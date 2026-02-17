Le Nouveau-Mexique approuve une enquête approfondie sur le Zorro Ranch d'Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Une commission bipartite va enquêter sur les activités d'Epstein au Zorro Ranch

*

Epstein a affrété un vol pour Gary King, candidat au poste de gouverneur du Nouveau-Mexique, en 2014

*

Le consultant en investissement dit avoir rencontré des professeurs du MIT et de Harvard au ranch

Les législateurs du Nouveau-Mexique ont adopté lundi une loi visant à lancer ce qu'ils ont qualifié de première enquête complète sur ce qui s'est passé au Ranch Zorro, où le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein est accusé de trafic et d'agression sexuelle sur des jeunes filles et des femmes.

Une commission bipartite sollicitera le témoignage de survivantes d'abus sexuels présumés dans ce ranch, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Santa Fe, la capitale de l'État. Les législateurs invitent également les habitants de la région à témoigner.

Epstein est mort dans ce qui a été considéré comme un suicide dans une prison de New York en 2019, alors qu'il faisait l'objet d'accusations fédérales de trafic sexuel.

La soi-disant commission de vérité, composée de quatre législateurs, cherche à identifier les invités du ranch et les fonctionnaires de l'État qui auraient pu savoir ce qui se passait dans la propriété de 7 600 acres, ou qui auraient pris part à des abus sexuels présumés dans son manoir de style hacienda et ses maisons d'hôtes.

L'enquête menée par les démocrates vient s'ajouter à la pression politique exercée pour découvrir les crimes d'Epstein, ce qui est devenu un défi majeur pour le président Donald Trump, quelques semaines après que le ministère de la Justice a publié des millions de dossiers liés à Epstein , qui ont jeté un nouvel éclairage sur les activités du ranch.

Les dossiers révèlent des liens entre Epstein et deux anciens gouverneurs démocrates et un procureur général du Nouveau-Mexique.

La législation, qui a été adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants du Nouveau-Mexique, pourrait présenter des risques pour tout autre homme politique lié à Epstein dans cet État dirigé par des démocrates, ainsi que pour les scientifiques, les investisseurs et d'autres personnalités de premier plan qui ont visité le ranch.

L'enquête, d'un montant de 2,5 millions de dollars et assortie d'un pouvoir d'assignation, vise à combler les lacunes de la législation du Nouveau-Mexique qui ont pu permettre à Epstein d'opérer dans l'État. La commission commence ses travaux mardi et présentera des conclusions provisoires en juillet et un rapport final avant la fin de l'année.

"Il faisait pratiquement tout ce qu'il voulait dans cet État sans avoir à rendre de comptes", a déclaré Andrea Romero, représentante démocrate de l'État du Nouveau-Mexique, qui a coparrainé l'initiative.

Les témoignages présentés à la commission pourraient être utilisés dans le cadre de futures poursuites judiciaires, a-t-elle ajouté.

Les défenseurs des victimes ont applaudi cette initiative, affirmant que le Ranch Zorro avait été négligé par les enquêtes fédérales qui s'étaient concentrées sur l'île d'Epstein dans les Caraïbes et sur sa maison de ville à New York.

"De nombreux survivants ont vécu des expériences au Nouveau-Mexique et, comme nous l'avons appris, il y avait des politiciens locaux et d'autres personnes qui étaient au courant de ce qui se passait au Nouveau-Mexique", a déclaré l'avocate Sigrid McCawley, dont le cabinet a représenté des centaines de survivants de l'affaire Epstein.

Parmi eux, feu Virginia Giuffre, qui a été abusée à de nombreuses reprises au ranch.

Le ministère américain de la justice a transmis une demande de commentaire au FBI. Le FBI s'est refusé à tout commentaire.

EPSTEIN A OPÉRÉ AU RANCH PENDANT DES DÉCENNIES

Plusieurs plaintes civiles accusent Epstein d'avoir agressé sexuellement des jeunes filles au Zorro Ranch. Il n'a jamais été inculpé pour ces faits.

Mme Romero a déclaré qu'il n'existait aucune trace de fouille par les forces de l'ordre fédérales de ce qui était connu localement comme "le ranch des play-boys", où Epstein est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une jeune fille de 16 ans dès 1996.

L'ancien procureur général du Nouveau-Mexique, Hector Balderas, a lancé une enquête en 2019 qui a été suspendue à la demande des procureurs fédéraux afin d'éviter une "enquête parallèle", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raul Torrez, a chargé un agent spécial d'enquêter sur les allégations qui pourraient émaner de la commission de vérité, a déclaré la porte-parole Lauren Rodriguez.

La représentante démocrate de l'État, Marianna Anaya, qui défend les victimes d'agressions sexuelles et qui a coparrainé le projet de loi, travaille sur un projet de loi connexe visant à étendre le délai de prescription du Nouveau-Mexique pour les agressions sexuelles commises pendant l'enfance, ce qui permettrait aux victimes des abus présumés d'Epstein d'engager des poursuites civiles.

Epstein a acheté le ranch en 1993 à Bruce King, trois fois gouverneur démocrate du Nouveau-Mexique, décédé en 2009.

Le financier faisait venir par avion des invités et des "masseuses", et engageait des massothérapeutes locaux pour travailler sur place, a déclaré le directeur du ranch, Brice Gordon, au FBI en 2007, selon un rapport figurant dans les dossiers d'Epstein.

Dans une déposition judiciaire non scellée de 2016, Giuffre a déclaré que la partenaire d'Epstein, Ghislaine Maxwell, lui avait dit de donner un "massage" à l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, aujourd'hui décédé, au ranch. Dans les mémoires de Giuffre, elle a déclaré que l'instruction de Maxwell de fournir un "massage" signifiait qu'une victime devait offrir un rapport sexuel à un agresseur.

La représentante de Richardson, Madeleine Mahoney, a déclaré dans un communiqué de 2019 que les allégations de Giuffre étaient "complètement fausses".

Gordon a déclaré au FBI que la plupart des masseuses utilisées par Epstein au ranch avaient été embauchées localement par l'intermédiaire du spa Ten Thousand Waves, une institution de Santa Fe, ou par des références.

La porte-parole du spa, Sara Bean, a déclaré lors d'un entretien téléphonique mardi dernier que Ten Thousand Waves ne fournissait ni ne recommandait de masseuses à Zorro Ranch.

Dans le documentaire "Surviving Jeffrey Epstein", Rachel Benavidez, une ancienne massothérapeute de Santa Fe, accuse Epstein d'abus sexuels lorsqu'elle a été engagée pour travailler au ranch.

Le consultant en investissement Joshua Ramo a déclaré dimanche qu'il avait visité le ranch une fois pour un déjeuner en 2014 au nom de professeurs du Massachusetts Institute of Technology et de l'Université de Harvard, qui étaient présents. Ramo, à l'époque directeur général de la société de conseil Kissinger Associates, a déclaré que lui et Epstein ont rencontré des personnalités du monde des affaires et des scientifiques environ 14 fois à New York entre 2013 et 2016.

"Je m'en suis remis à la diligence raisonnable des institutions concernées, en supposant que sa présence indiquait qu'il avait été dûment contrôlé", a déclaré Ramo, dans un communiqué, à propos de sa visite au ranch et d'autres réunions avec Epstein. "Je ressens un profond chagrin pour les survivants de ses crimes."

Les courriels montrent qu'Epstein a contacté Ramo en 2015 pour lui dire qu'il se rendait à Ten Thousand Waves, suggérant qu'ils se rencontrent pour déjeuner à Santa Fe. Ramo a répondu: "J'ai supposé que nous nous rencontrions au ranch du fond rose." Ramo, qui est actuellement directeur général de la société de conseil Sornay LLC, a déclaré qu'il ne se souvenait pas de ce commentaire, ou si les deux se sont rencontrés ce jour-là.

Au fil des ans, Epstein a contribué aux campagnes politiques de démocrates du Nouveau-Mexique tels que Richardson et le fils de King, Gary King, ancien procureur général du Nouveau-Mexique. Lorsque des contributions ont été rapportées dans la presse, les hommes se sont engagés à rendre l'argent ou à le donner à des œuvres de charité.

Gary King a voyagé dans un avion affrété par Epstein lorsqu'il était candidat au poste de gouverneur du Nouveau-Mexique en 2014, selon des courriels contenus dans les dossiers d'Epstein. Epstein a dit qu'il couvrirait environ la moitié du coût de l'affrètement de 22 000 $ et que King paierait le reste. King n'a pas répondu à une demande de commentaire.