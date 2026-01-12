Le nouveau médicament de prévention du VIH de Gilead ajouté aux listes de couverture de CVS, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Puyaan Singh

Le nouveau médicament de prévention du VIH de Gilead Sciences GILD.O a été ajouté aux plans d'assurance commerciale de CVS Health CVS.N , a déclaré le directeur général du fabricant de médicaments , Daniel O'Day , lors d'une importante conférence de l'industrie qui a débuté lundi à San Francisco.

"CVS a confirmé sa couverture de Yeztugo à partir du 1er janvier, ce qui porte notre couverture globale par les assureurs à plus de 80 %", a déclaré M. O'Day.

En août, Reuters a rapporté que CVS n'avait pas ajouté le médicament à ses plans sur la base de facteurs cliniques, financiers et réglementaires, malgré l'efficacité prouvée du médicament. L'injection bi-annuelle coûte près de 30 000 dollars par an.

Les trois plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques, CVS Caremark, Optum RX de UnitedHealth Group

UNH.N et Express Scripts de Cigna CI.N , contrôlent environ 70 % des prescriptions de médicaments spécialisés aux États-Unis.

Gilead, ses investisseurs et les militants de la lutte contre le sida fondent de grands espoirs sur le Yeztugo. Approuvé en juin pour les personnes présentant un risque élevé de contracter le VIH, le médicament s'est avéré efficace à près de 100 % pour prévenir l'infection dans le cadre d'essais de grande envergure, ce qui a ravivé l'optimisme quant à la possibilité de limiter la propagation du virus mortel.

M. O'Day a déclaré que l'entreprise avait atteint ses prévisions de ventes de 150 millions de dollars en 2025, après le lancement du médicament au milieu de l'année.

Il a également indiqué que le lenacapavir, l'ingrédient actif du Yeztugo, "a été délivré pour la toute première fois dans un pays d'Afrique subsaharienne à la fin de l'année dernière, l'année même où il a été introduit aux États-Unis."

M. O'Day a déclaré que les deux tiers des cas de VIH se trouvaient en Afrique subsaharienne.

Les actions de Gilead ont augmenté de 1,5 % dans les échanges de l'après-midi.