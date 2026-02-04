Le nouveau directeur général de Target déclare que l'enseigne a perdu la confiance de ses clients et de son personnel, selon Bloomberg News

(Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)

(Ajout des commentaires du porte-parole de l'entreprise dans les paragraphes 5-6)

Le nouveau directeur général de Target Corp TGT.N , Michael Fiddelke, a déclaré au personnel que l'enseigne de grande distribution avait perdu la confiance des clients et du personnel et s'est engagé à rétablir ce lien, a rapporté Bloomberg News mercredi.

"Nous n'avons pas été assez clairs sur ce que nous sommes en tant qu'entreprise", a déclaré M. Fiddelke lors de sa première réunion publique, selon un enregistrement cité par Bloomberg News. "Lorsque nous ne sommes pas assez clairs, cela sème la confusion dans l'esprit des gens. Nous n'avons pas fait assez pour corriger cette confusion sur le moment."

Target a nommé l'initié Fiddelke comme nouveau directeur général, à partir de février, en remplacement de Brian Cornell, qui devait prendre sa retraite. En octobre de l'année dernière, Fiddelke a annoncé environ 1 800 suppressions d'emplois au sein de l'entreprise , ce qui constitue la première vague de licenciements importante de l'entreprise depuis une dizaine d'années.

M. Fiddelke prend la direction de l'entreprise alors que Target est confronté à une longue baisse des ventes et fait face aux retombées d'un brusque recul des initiatives en faveur de la diversité après l'entrée en fonction du président américain Donald Trump l'année dernière.

Le distributeur agit avec urgence et se concentre sur son merchandising, l'expérience en magasin et le soutien à son équipe et à ses communautés, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

"Les priorités 1 à 10 accélèrent la croissance de Target

... Cette stratégie prend vie dans toute l'entreprise et nous constatons déjà des progrès", a déclaré le porte-parole.

Selon Bloomberg News, le manque de clarté de la position de Target a nui à la réputation de l'entreprise auprès des consommateurs - en particulier les consommateurs noirs - et des employés. L'année dernière a été difficile, a-t-il dit, ajoutant que des efforts sont en cours pour rétablir le contact avec les clients que Target a perdus.