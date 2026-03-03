Le nouveau directeur général de Target annonce un redressement avec des perspectives optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 5 et 8)

Le nouveau directeur général de Target, Michael Fiddelke, a promis un retour à la croissance annuelle des ventes et a publié des perspectives de bénéfices optimistes, signalant un effort de redressement du distributeur en difficulté.

Les actions du distributeur basé à Minneapolis étaient en hausse de 5,5 % dans les échanges avant la cloche. Elles ont chuté pendant quatre années consécutives, à la traîne de concurrents tels que Walmart WMT.O .

Sous la houlette de Fiddelke, Target se concentre sur une refonte du merchandising, des prix plus serrés et une amélioration de l'expérience en magasin afin de faire revenir les clients. L'entreprise s'est engagée à investir environ 1 milliard de dollars de plus en 2026 dans de nouveaux magasins, des rénovations et une amélioration de ses activités numériques.

"Target a enregistré une augmentation saine et positive de ses ventes en février, ce qui constitue une étape importante sur la voie du retour à la croissance cette année et renforce ma confiance dans la dynamique que nous sommes en train de mettre en place et dans l'avenir que nous créons ensemble", a déclaré M. Fiddelke.

La société prévoit une croissance de 2 % de son chiffre d'affaires net en 2026, sa première hausse après trois ans, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 1,76 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année compris entre 7,50 et 8,50 dollars, ce qui est largement supérieur aux estimations de 7,67 dollars par action.

Target s'est largement appuyé sur des catégories discrétionnaires telles que l'habillement et l'ameublement pour générer près de 30 % de ses ventes annuelles, mais l'activité est devenue un frein persistant alors que les conditions économiques incertaines incitent les acheteurs à réduire leurs habitudes de consommation.

La journée des investisseurs de la société, qui se tiendra plus tard dans la journée, devrait donner aux investisseurs un premier signal sur la façon dont la nouvelle équipe de direction prévoit d'affiner le merchandising et l'exécution des magasins, et d'exposer sa stratégie pour l'activité beauté, le contrat de partenariat avec Ulta devant expirer en août 2026.

Les ventes comparables ont baissé de 2,5 % pour le trimestre clos le 31 janvier, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une baisse de 2,4 %, tandis que le bénéfice ajusté de 2,44 $ par action a largement dépassé les estimations de 2,16 $.