Le nouveau directeur général de Remy Cointreau vise la croissance après que les réductions de coûts ont atténué la baisse des bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les bénéfices de Remy au premier semestre chutent de 13,6 %, une baisse moins forte que prévu

*

Marilly promet une croissance au second semestre et affirme que "le pire est passé" aux États-Unis.

*

Le plan de redressement comprend des changements de prix et une révision du portefeuille

*

Les actions augmentent de plus de 4 %

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 1, 2 et 5-8; mise à jour des actions) par Dominique Vidalon et Emma Rumney

Le nouveau directeur général de Remy Cointreau RCOP.PA a présenté jeudi une série de changements stratégiques, notamment une baisse des prix pour vendre plus de cognac, et a déclaré que le pire était passé pour le fabricant français de spiritueux en difficulté sur son marché clé, les Etats-Unis.

Les actions du fabricant de cognac Remy Martin et de liqueur Cointreau ont augmenté de plus de 4 % après que le bénéfice d'exploitation du premier semestre a diminué moins que prévu et que le directeur général Franck Marilly a promis un retour à la croissance au second semestre.

Il a également présenté un plan qui met l'accent sur la relance des volumes plutôt que sur la préservation des bénéfices par des prix élevés.

L'action de Remy s'est effondrée après des années de forte baisse des ventes, des réductions répétées des prévisions de ventes et l'abandon des objectifs de ventes pour 2030 en raison du ralentissement de ses principaux marchés aux États-Unis et en Chine.

LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÈRE

M. Marilly a déclaré que les six premiers mois avaient été difficiles, mais qu'ils marquaient le "début d'une nouvelle ère" pour Remy.

"Il est clair qu'une transformation est nécessaire", a-t-il déclaré aux investisseurs lors de sa première présentation de résultats depuis sa prise de fonction en juin, en décrivant un plan de croissance qui, selon lui, sera concrétisé l'année prochaine.

Il a déclaré que Remy avait été trop dogmatique en matière de prix sur le marché clé des États-Unis en particulier, où les consommateurs ont boudé le cognac, et en particulier les marques de Remy, car les rivaux les ont sous-cotées.

Bien que le pire soit passé aux États-Unis, M. Marilly a déclaré que Remy continuerait à baisser ses prix, même si cela devait nuire à sa marge bénéficiaire, ajoutant que la relance des volumes était la priorité numéro un et que même de petits changements pouvaient faire la différence.

Remy cherchera également à améliorer la génération de liquidités, notamment en revoyant son portefeuille de marques, en rendant les dépenses de publicité et de promotion plus efficaces et en développant de nouveaux marchés, a-t-il déclaré.

Edward Mundy, analyste chez Jefferies, a déclaré que les investisseurs "ont besoin de preuves que les bénéfices ont atteint leur niveau le plus bas et que les défis actuels sont temporaires", suite à l'annonce de Remy.