France, PMI: Le secteur des services reste en contraction en février

Vue du quartier d'affaires de La Défense à Paris

L'activité du secteur des ‌services en France est restée en contraction en février pour le deuxième mois ​consécutif, en raison d'un affaiblissement de la demande et d'une forte baisse des exportations, montrent les données définitives de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès ​des directeurs d'achats.

L'indice PMI définitif HCOB France des services a légèrement augmenté, passant de 48,4 en ​janvier à 49,6 en février, mais reste ⁠en dessous du seuil de 50,0 qui sépare la croissance de ‌la contraction, indiquant un ralentissement très marginal de l'activité globale du secteur.

La demande de services a continué de baisser en France, ​marquant le troisième mois ‌consécutif de recul des ventes, en particulier auprès des ⁠clients internationaux.

L'emploi dans le secteur a toutefois connu une légère augmentation pour le deuxième mois consécutif, le taux de création d'emplois atteignant son plus haut niveau ⁠en quatre mois.

"Le ‌secteur privé français manque de dynamisme. Bien que l'indice composite ⁠ait légèrement progressé, son niveau global reste loin d'être encourageant", a déclaré ‌Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

Malgré les difficultés actuelles, ⁠les prestataires de services restent optimistes quant aux perspectives de ⁠croissance pour les ‌12 prochains mois, grâce à leurs projets de lancement de nouvelles offres et ​d'élargissement de leur clientèle.

L'inflation des prix ‌des intrants a par ailleurs atteint son plus bas niveau en quatre mois, même si les ​entreprises ont signalé une hausse des coûts du matériel et du carburant.

Les prix à la production ont quant à eux légèrement augmenté, les ⁠entreprises ayant tenté de répercuter ces coûts sur leurs clients.

L'indice PMI composite, qui comprend les secteurs de l'industrie manufacturière et des services, est légèrement augmenté, passant de 49,1 en janvier à 49,9 en février, un signe que l'activité du secteur privé est restée stable.

(Rédigé par Makini Brice ; version française Diana Mandia, ​édité par Augustin Turpin)