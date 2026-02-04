Le nouveau directeur général de Nestlé prévoit de se concentrer davantage sur quatre domaines pour stimuler la croissance

L'entreprise souhaite se concentrer sur quatre domaines

Le café, les produits pour animaux de compagnie, la nutrition et l'alimentation sont des priorités

Des investissements plus ciblés dans les marques sont prévus

(Refonte, ajout de détails et d'éléments de contexte) par John Revill et Hyunsu Yim

Le nouveau directeur général de Nestlé

NESN.S prévoit de se concentrer davantage sur quatre catégories de produits - le café, les produits pour animaux de compagnie, la nutrition et la santé, ainsi que l'alimentation et les snacks - afin d'essayer d'augmenter les volumes de ventes du plus grand fabricant mondial de produits alimentaires, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

La stratégie de Philipp Navratil, nommé l'année dernière après le licenciement de son prédécesseur, met davantage l'accent sur ces quatre domaines que sur une refonte en profondeur des activités, a ajouté la source.

Nestlé a refusé de commenter l'information, qui a été rapportée pour la première fois par le Financial Times.

Les économies réalisées serviront à soutenir les investissements dans le café, les aliments pour animaux de compagnie, la nutrition et les aliments et en-cas tels que les barres chocolatées KitKat et les assaisonnements Maggi.

L'argent sera affecté au développement de produits et au marketing afin de stimuler les volumes de vente. M. Navratil a déjà souligné que la croissance des volumes, c'est-à-dire la vente d'un plus grand nombre de produits, était une priorité.

Nestlé voit un fort potentiel dans le café, citant des développements tels que les produits brassés à froid et le grand nombre de personnes dans le monde qui ne boivent pas encore de café.

POTENTIEL DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les aliments pour animaux de compagnie sont considérés comme un autre domaine de croissance, en particulier en Asie où les ventes sont moins répandues qu'en Europe ou en Amérique, tandis que les produits thérapeutiques pour animaux de compagnie - les aliments qui peuvent aider les chiens souffrant de problèmes articulaires, par exemple - pourraient augmenter les ventes sur les marchés établis.

Dans le domaine de la nutrition, le vieillissement en bonne santé, la santé des femmes et les aliments adaptés pour les personnes qui utilisent des médicaments amaigrissants sont considérés comme ayant un potentiel.

Navratil a cherché à recentrer Nestlé, en mettant potentiellement en vente des parties d'un empire couvrant les vitamines, les aliments pour animaux, le café, les confiseries, l'eau en bouteille et d'autres produits.

Nestlé a élargi mercredi le rappel de ses préparations pour nourrissons à un lot de Guigoz, après que la France a abaissé le seuil maximal de toxine céréulide.

Le fabricant suisse de café en capsules Nespresso est actuellement organisé par région - les Amériques, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Afrique - et par six catégories connues en interne sous le nom d'"unités d'affaires stratégiques", a rapporté le FT.

Les quatre nouveaux groupes de produits pourraient jeter les bases d'une réorganisation formelle du groupe, ajoute le journal.