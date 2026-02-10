Le nouveau directeur général de Coca-Cola cherche à accélérer l'innovation alors que les tendances en matière de produits allégés en sucre et de perte de poids se développent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les hausses de prix compensent l'augmentation des coûts des intrants, mais pèsent sur la demande

*

Coca-Cola mise sur les sodas sans sucre, les boissons pour sportifs et les thés en bouteille

*

Les ventes trimestrielles sont inférieures aux attentes du marché

(Ajoute des commentaires de la conférence téléphonique tout au long du texte) par Juveria Tabassum

Le nouveau directeur général de Coca-Cola KO.N , Henrique Braun, a déclaré que le géant du soda devait accélérer l'innovation, alors que les entreprises de produits alimentaires emballés du monde entier s'efforcent de suivre le rythme de l'évolution des préférences pour les produits à faible teneur en sucre et le boom des médicaments amaigrissants.

"Nous devons nous rapprocher du consommateur et améliorer notre vitesse de mise sur le marché", a déclaré Henrique Braun, qui devrait prendre ses fonctions de directeur général à la fin du mois de mars, lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

L'entreprise prévoit une croissance modérée de son chiffre d'affaires pour 2026 après avoir manqué les attentes du quatrième trimestre, la demande de sodas s'étant affaiblie en Amérique du Nord et en Asie.

"Bien que nous ayons fait des progrès avec nos taux de réussite globaux au cours des dernières années, notre innovation aujourd'hui n'est pas là où elle devrait être."

Son rival PepsiCo PEP.O a déclaré la semaine dernière qu'il misait sur les emballages individuels pour stimuler la demande de ses snacks, ce qui montre une fois de plus que les entreprises de produits alimentaires emballés se préparent à l'évolution des goûts.

Les actions de Coca-Cola ont réduit leurs pertes avant la mise sur le marché pour ouvrir en baisse d'environ 1%. Elles ont gagné environ 12 % en 2025 et ont surpassé PepsiCo au cours des dernières années.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires organique de 2026 augmente de 4 % à 5 %, par rapport aux estimations d'une croissance de 5,3 % et d'une augmentation de 5 % en 2025.

"(Les prévisions) sont prudentes, mais appropriées pour le début de l'année. La rue en voulait probablement plus", a déclaré Kaumil Gajrawala, analyste chez Jefferies, dans une note.

S'APPUYER SUR DES HAUSSES DE PRIX

Coca-Cola a augmenté les prix des boissons pour compenser la hausse des coûts des intrants, mais cela a pesé sur les budgets des consommateurs américains en proie à l'inflation et à la recherche d'options moins chères pour leur garde-manger.

L'année dernière, Coca-Cola a lancé ses mini-canettes de 7,5 onces, vendues à moins de 2 dollars dans les magasins de proximité américains, afin de cibler les consommateurs à faible revenu et d'inciter un plus grand nombre de personnes à essayer le produit.

PepsiCo a déclaré la semaine dernière qu'elle réduirait les prix de ses principaux en-cas, tels que Lay's et Doritos , les consommateurs s'étant opposés à plusieurs séries d'augmentations de prix au cours des dernières années.

Les volumes unitaires globaux de Coca-Cola ont augmenté de 1 % au cours du trimestre, conformément à la croissance enregistrée au cours des trois mois précédents. Ils sont restés stables sur l'ensemble de l'année, tandis que les prix, qui ont augmenté de 4 % sur l'année, ont contribué à la performance.

La croissance en volume est restée stable dans la région Asie-Pacifique au cours du trimestre, car l'entreprise doit faire face à une évolution croissante vers des marques régionales, la Chine et l'Inde étant particulièrement en difficulté, ont indiqué les dirigeants lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Coca-Cola a déclaré un chiffre d'affaires de 11,82 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 12,03 milliards de dollars. Sur une base ajustée, elle a gagné 58 cents par action, contre des estimations de 56 cents, selon des données compilées par LSEG.

Elle prévoit une croissance annuelle du bénéfice ajusté par action de 7 % à 8 %, contre une hausse de 7,9 % attendue.