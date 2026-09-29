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Le nouveau directeur général d'Apple s'attèle à restructurer l'entreprise pour la rendre plus agile et plus efficace, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 17:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nouveau directeur général d'Apple, John Ternus, s'apprête à mener une refonte en profondeur du fabricant de l'iPhone afin d'accélérer le développement des produits, d'élargir sa gamme d'appareils et de créer une organisation plus légère, davantage axée sur l'ingénierie, a rapporté mardi Bloomberg News.

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