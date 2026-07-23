Le nouveau candidat de Trump à la tête de l'organisme de surveillance du crédit à la consommation devra se présenter devant le Sénat

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* L'arrivée de Johnson pourrait marquer un tournant dans le contrôle de l'agence par Trump

* Il devra probablement répondre aux questions des démocrates concernant ses liens avec le secteur

* Ancien responsable du CFPB, il s'est également montré par le passé un critique virulent

par Douglas Gillison

Brian Johnson, cadre dirigeant chez Capital One COF.N , doit comparaître jeudi devant les législateurs américains, qui examinent sa nomination à la tête du Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) , que l'administration du président Donald Trump a tenté en vain de fermer. M. Johnson, qui a occupé un poste de haut responsable républicain au sein du CFPB pendant le premier mandat de Trump, occupe actuellement un poste en matière de conformité des cartes de crédit chez Capital One, et son arrivée pourrait marquer un tournant dans la gestion de l’agence par l’administration.

La commission bancaire du Sénat, qui examine cette nomination, est actuellement contrôlée par des alliés républicains du président.

Le Congrès a créé le CFPB à la suite de la crise financière de 2008 afin de prévenir les pratiques de prêt abusives et autres dérives dans le domaine des produits financiers destinés aux consommateurs. Les républicains critiquent depuis longtemps cette agence, qu’ils considèrent comme un fardeau politisé pesant sur la libre entreprise, tandis que ses défenseurs affirment qu’elle a permis de restituer des milliards aux consommateurs lésés.

M. Johnson n’a pas répondu à une demande de commentaire. Sa nomination est la troisième à la tête de l’agence depuis le retour de Donald Trump au pouvoir l’année dernière, bien que la Maison Blanche ait retiré les deux candidats précédents. Pendant cette période, le directeur par intérim Russell Vought a suspendu la quasi-totalité des activités de l’agence et a cherché à licencier la grande majorité de son personnel, affirmant que l’agence était « woke » et qu’elle serait supprimée . Les tribunaux fédéraux ont jusqu’à présent bloqué cette mesure.

Largement considéré comme un expert du secteur, Johnson s’est par le passé également montré un critique virulent du CFPB. David Silberman, un ancien responsable du CFPB dont le mandat a coïncidé avec celui de Johnson, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Johnson cherche à démanteler l’agence.

“Je ne pense pas qu’il s’attachera à démanteler le CFPB, même si je pense qu’il se sentira obligé d’appliquer les directives et les priorités politiques du président”, a déclaré M. Silberman.

QUESTIONS D’ÉTHIQUE

Outre Capital One, des documents relatifs à l’éthique montrent que M. Johnson entretient, de par son expérience dans le secteur privé, des liens professionnels avec des entreprises et d’anciens clients qui sont également réglementés par le CFPB, notamment les grandes banques exploitant le service de transfert d’argent Zelle. Sous la direction de Vought, l’agence a abandonné une série de mesures coercitives et d’accords à l’amiable, notamment ceux impliquant Capital One et Zelle .

Avec son épouse, M. Johnson a déclaré un patrimoine net compris entre 336 000 et 2,7 millions de dollars, provenant d’épargne-retraite et d’autres investissements, selon ses déclarations financières, ainsi qu’un salaire et des primes versés par Capital One s’élevant à environ 740 000 dollars. S’il est confirmé à ce poste, il a accepté de renoncer à un montant compris entre un quart et un demi-million de dollars en actions Capital One non acquises.

La banque a renoncé à exiger de M. Johnson qu’il rembourse tout ou partie de ses primes; en contrepartie, celui-ci s’abstiendra de toute implication dans les dossiers liés à Capital One pendant deux ans, conformément à un accord éthique.

Capital One n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.