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Le nombre hebdomadaire de demandes d'allocations chômage aux États-Unis chute à son plus bas niveau depuis 1969
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 18:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et des réactions des marchés et des analystes)

* Le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage tombe à son plus bas niveau depuis près de six décennies

* Les variations saisonnières sont en partie responsables, mais le faible niveau des demandes est encourageant pour le marché de l'emploi, selon les économistes

* La bonne santé du marché de l'emploi permet aux responsables de la Fed de se concentrer sur la maîtrise de l'inflation

par Dan Burns

Le nombre d’Américains ayant déposé une première demande d’allocations chômage a chuté de manière inattendue la semaine dernière, atteignant son plus bas niveau depuis les années 1960, ce qui indique que le marché de l’emploi américain reste stable et permet aux responsables de la Réserve fédérale de continuer à se concentrer sur la maîtrise de l’inflation.

Les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ont baissé de 22.000 — la plus forte baisse en trois mois — pour s’établir à 187.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 18 juillet, a annoncé jeudi le ministère du Travail. Il s’agit du plus bas niveau de nouvelles demandes depuis septembre 1969, alors que les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une légère hausse à 212.000 pour la semaine écoulée.

Couvrant la semaine d’enquête pour le rapport national sur l’emploi du mois de juillet, qui sera publié dans environ deux semaines, le rapport de jeudi est le dernier en date à signaler une stabilité persistante sur le marché du travail. Parallèlement, le nombre de personnes percevant des allocations chômage depuis plus d’une semaine, un indicateur de l’embauche, a chuté à 1,796 million au cours de la semaine close le 11 juillet, son plus bas niveau depuis six semaines.

Le taux de chômage a baissé de manière inattendue en juin pour atteindre son plus bas niveau depuis un an, à 4,2 %, même si cette baisse résultait davantage d’une diminution de la population active que d’un essor des embauches. Les économistes ont souligné que cette baisse était en partie due à des variations saisonnières liées aux arrêts temporaires annuels des usines automobiles pendant l’été, destinés à les rééquiper pour la production des modèles de l’année suivante, et que les nouvelles demandes d’allocations pourraient bien rebondir la semaine prochaine pour revenir à leur niveau tendanciel récent, dans la fourchette basse des 200.000.

“Les données peuvent comporter une certaine variabilité saisonnière, les mois d’été étant généralement marqués par des fluctuations, mais le niveau extrêmement bas des demandes de chômage est difficile à ignorer et la tendance des demandes de prolongation reste encourageante”, a déclaré Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics. “La faiblesse des taux de licenciement, la progression plus soutenue de l’emploi salarié et la faible croissance de l’offre de main-d’œuvre permettront de contenir le taux de chômage dans les mois à venir et pourraient même le faire baisser par rapport à son niveau actuel de 4,2 %.”

Le marché de l’emploi américain se caractérise par un équilibre inhabituel entre une offre restreinte de main-d’œuvre disponible, un rythme modéré de création d’emplois et un nombre limité de licenciements, ce qui a permis au taux de chômage de se maintenir à un niveau historiquement bas. Cette dynamique a conduit un nombre croissant de responsables de la Fed à exprimer plus ouvertement leurs inquiétudes concernant l’inflation, qui reste bien supérieure à leur objectif de 2 %, plutôt que concernant la résilience du marché de l’emploi. La Fed se réunit la semaine prochaine et, à la suite des données sur les demandes d’allocations chômage et d’une nouvelle flambée des cours du pétrole due à l’escalade des hostilités dans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran,les cours des contrats à terme sur taux d’intérêt reflètent une probabilité de près de 40% que la banque centrale relève ses taux lors de sa réunion de deux jours, les faisant passer de leur fourchette actuelle de 3,50% à 3,75%. De plus, les marchés des contrats à terme sur taux d’intérêt reflètent la quasi-certitude que la Fed procédera à au moins une hausse de taux d’un quart de point dès septembre.

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