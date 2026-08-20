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Le nombre de passages dans le détroit d'Ormuz reste faible-données
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 04:56
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Le nombre de navires ayant traversé le détroit d'Ormuz n'est pas reparti à la hausse mercredi, neuf navires seulement ayant emprunté la voie navigable, montrent des données maritimes publiées par Kpler.

Avant le déclenchement de la guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël le 28 février, entre 130 et 140 navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz.

En guise de représailles à cette guerre, l'Iran avait très vite fermé de facto cette voie essentielle au transport maritime mondial d'hydrocarbures.

(Jeslyn Lerh; version française Camille Raynaud)

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