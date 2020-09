Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le nombre de passagers à l'aéroport d'Heathrow chute de 81,5% en août Reuters • 11/09/2020 à 10:13









LONDRES, 11 septembre (Reuters) - L'aéroport britannique de Londres Heathrow a annoncé vendredi que le nombre de ses passagers en août avait chuté de 81,5% par rapport à l'année dernière, et réitéré son appel au gouvernement britannique pour qu'il introduise des tests comme alternative à la règle de quarantaine de 14 jours mise en place par le pays. Heathrow, qui avant la pandémie de coronavirus était l'aéroport le plus fréquenté d'Europe, a déclaré que le nombre de passagers d'Amérique du Nord avait diminué de 95% par rapport à l'année dernière car la mise en quarantaine imposée décourage les voyages long-courriers. "Heathrow demande au gouvernement d'introduire des tests comme alternative à la quarantaine de 14 jours afin de protéger des millions d'emplois au Royaume-Uni et de relancer la reprise économique", a déclaré vendredi l'aéroport dans un communiqué. (Sarah Young, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

