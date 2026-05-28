Le nombre de nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis augmente légèrement dans un contexte de faible nombre de licenciements

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, dans un contexte de licenciements relativement faibles, malgré le conflit qui perdure avec l'Iran.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 5 000 pour atteindre 215 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine qui s'est terminée le 23 mai, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 211 000 demandes pour la semaine écoulée. Les demandes se sont maintenues dans une fourchette comprise entre 190 000 et 230 000 cette année.

Hormis les suppressions d'emplois très médiatisées dans les entreprises technologiques liées à l'intelligence artificielle, les licenciements sont restés globalement faibles, malgré l'incertitude, d'abord due aux droits de douane généralisés de l'année dernière, puis à la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Ce conflit a bloqué le détroit d'Ormuz, faisant grimper les prix des matières premières, notamment du pétrole et des engrais, et alimentant l'inflation. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d'aide, indicateur de l'embauche, a augmenté de 15 000 pour atteindre 1,786 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 16 mai, selon le rapport sur les demandes. Ces demandes dites « continues » couvrent la période pendant laquelle le gouvernement a enquêté auprès des ménages pour établir le taux de chômage du mois de mai.

Le taux de chômage devrait s'être maintenu à 4,3 % en mai. Les demandes continues ont baissé par rapport aux niveaux élevés de l'année dernière, même si une partie de cette baisse est probablement due au fait que les personnes ont épuisé leur droit aux allocations, limité à 26 semaines dans la plupart des États.

Ces chiffres ne tiennent pas compte non plus des jeunes chômeurs américains, qui n'ont généralement pas ou peu d'expérience professionnelle, ce qui les rend inéligibles aux allocations. Les diplômés universitaires font leur entrée sur un marché du travail difficile. Certains diplômés de l'année dernière sont toujours au chômage. Une enquête du Conference Board publiée mardi a montré que les perceptions des ménages concernant le marché du travail étaient mitigées ce mois-ci, la part de ceux qui considèrent que les emplois sont « abondants » tombant à son plus bas niveau depuis février 2021. En revanche, la part de ceux qui déclarent que les emplois sont « difficiles à trouver » a atteint son plus bas niveau depuis sept mois.