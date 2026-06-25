Le nombre de demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis recule plus que prévu

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a baissé plus que prévu la semaine dernière, ce qui témoigne de la résilience du marché du travail.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont baissé de 12 000 pour s'établir à 215 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 20 juin, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 225 000 demandes pour cette semaine.

Ces données tiennent compte du jour férié du "Juneteenth" vendredi dernier, ce qui pourrait expliquer en partie cette baisse plus importante que prévu. Le décompte des demandes est généralement plus complexe de fin mai à juin, période de fin d’année scolaire, car certains États autorisent le personnel non enseignant à déposer une demande d’allocations chômage pendant les longues vacances scolaires. Les facteurs saisonniers, c’est-à-dire le modèle utilisé par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données, ne reflètent pas toujours ces variations. Bien que le nombre de demandes ait oscillé cette année dans la partie haute de sa fourchette comprise entre 190 000 et 230 000, aucun changement significatif n’a été observé sur le marché du travail, qui a retrouvé son équilibre après avoir connu des difficultés l’année dernière.

Rien n’indique que les employeurs aient recouru à des licenciements massifs en réponse à la flambée des coûts alimentée par la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran. Les entreprises restent toutefois prudentes en matière d’embauche. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après la première semaine d’aide, un indicateur indirect de l’embauche, a augmenté de 21 000 pour atteindre 1,821 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine s’achevant le 13 juin, selon le rapport sur les demandes d’allocations chômage. Les données dites "de demandes continues" couvraient la période durant laquelle le gouvernement a mené son enquête auprès des ménages pour établir le taux de chômage du mois de juin.

Le taux de chômage s’est maintenu à 4,3 % pendant trois mois consécutifs. Néanmoins, l’absence de forte embauche a conduit de nombreux chômeurs à subir de longues périodes de chômage. Les jeunes diplômés ont également du mal à trouver des postes de débutants, une tendance en partie imputée au recours par les entreprises à l’intelligence artificielle pour certains de ces postes.

La durée médiane du chômage a bondi à 11,6 semaines en mai, soit la plus longue période depuis novembre 2021, contre 11,0 semaines en avril, a indiqué le gouvernement ce mois-ci.