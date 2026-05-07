Le nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis augmente moins que prévu, dans un contexte de faible nombre de licenciements

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a augmenté moins que prévu la semaine dernière, dans un contexte de faible nombre de licenciements qui contribue à stabiliser le marché du travail.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 10.000

pour atteindre 200.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine qui s'est terminée le 2 mai, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 205.000 demandes pour la semaine écoulée. Cette hausse a partiellement annulé la baisse enregistrée la semaine précédente.

Les données gouvernementales publiées mardi ont montré qu'il y avait 0,95 offre d'emploi pour chaque chômeur en mars, contre 0,91 en février, ce qui témoigne d'un marché du travail stable.

Malgré une vague d'annonces de licenciements par de grandes entreprises technologiques liées à l'adoption de l'intelligence artificielle pour certains postes, le nombre de demandes est resté inférieur à 230.000 cette année. Les économistes ont émis l'hypothèse que les travailleurs du secteur technologique licenciés bénéficiaient très probablement d'indemnités de départ généreuses.

Un rapport publié jeudi par le cabinet mondial de reclassement Challenger, Gray and Christmas a révélé que les employeurs basés aux États-Unis avaient annoncé 83.387 suppressions d'emplois en avril, soit une hausse de 38 % par rapport à mars. Ce chiffre est toutefois en baisse de 21 % par rapport à l'année dernière.

Depuis le début de l'année, les employeurs ont annoncé 300.749 suppressions d'emplois, soit une baisse de 50 % par rapport à la même période en 2025. Les entreprises technologiques ont représenté la majeure partie des licenciements, l'IA étant souvent citée comme raison.

Rien n'indique pour l'instant qu'un choc des prix du pétrole lié à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran pèse sur le marché du travail. Les économistes ont toutefois mis en garde contre des risques de ralentissement, car les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz font grimper les prix des matières premières, notamment des engrais, des produits pétrochimiques et de l'aluminium.

Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d'aide, indicateur de l'embauche, a diminué de 10.000 pour s'établir à 1.766 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 25 avril, selon le rapport sur les demandes.

Ces données n'ont aucune incidence sur le rapport sur l'emploi du mois d'avril, très attendu, qui doit être publié vendredi.

Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 62.000 le mois dernier, après un rebond de 178.000 en mars, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes. Le ralentissement attendu reflétera la fin de l'effet stimulant du temps plus clément et le retour au travail des professionnels de santé en grève.

Le rythme de croissance de l'emploi attendu serait supérieur à ce que les économistes jugent désormais nécessaire pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Les estimations du “taux d'équilibre” se situent entre zéro et 50.000 emplois par mois.

Le taux de chômage devrait être resté inchangé à 4,3 % en avril, avec une possibilité d'arrondi à la baisse à 4,2 %. La Réserve fédérale de Chicago prévoit un taux de chômage de 4,23 %, ce qui serait arrondi à 4,2 %.

Une enquête du Conference Board publiée mardi a montré que la part des consommateurs estimant qu'il était “difficile de trouver un emploi” a baissé en avril, tandis que la proportion de ceux déclarant que les emplois étaient “nombreux” est restée pratiquement inchangée.