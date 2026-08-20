Le nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis a légèrement baissé la semaine dernière, signe d'une stabilisation du marché de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des citations d'économistes tout au long du texte)

Le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a légèrement baissé la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail reste stable malgré une baisse inattendue de l’emploi en juillet et permet à la Réserve fédérale de continuer à se concentrer sur la maîtrise de l’inflation. Les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ont reculé de 6 000 pour s’établir à 206 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 15 août, contre 212 000 (chiffre révisé à la hausse) la semaine précédente, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 210 000 demandes pour cette dernière semaine. Sertains économistes s’attendaient à une légère hausse des demandes dans les États les plus durement touchés par les récents incendies de forêt, tels que l’Oregon et l’État de Washington, mais le rapport n’en a pas fait état. Les indicateurs avancés des nouvelles demandes dans ces deux États ont baissé la semaine dernière. Les demandes d’allocations chômage semblent pour l’instant se stabiliser dans la partie basse de leur fourchette de 189 000 à 230 000 pour cette année, ce qui indique que les licenciements restent faibles même si les embauches sont modérées.Le niveau actuel est nettement inférieur à celui enregistré à la même période au cours des trois dernières années, ce qui est révélateur d’un marché de l’emploi caractérisé par de faibles embauches et de faibles licenciements. Alors que les États-Unis ont perdu 23 000 emplois en juillet, ces pertes ont principalement touché le secteur de l’éducation au sein des collectivités locales, tandis que le secteur privé a créé 30 000 emplois. Le vieillissement de la population, qui entraîne une vague de départs à la retraite, ainsi que les politiques d’immigration du président Donald Trump réduisent la taille de la population active et permettent à un faible niveau de création d’emplois de maintenir le taux de chômage stable. Le tauxde chômageaméricain ,à 4,1 %, reste proche de ses plus bas niveaux historiques. "La demande de main-d’œuvre reste modérée, mais l’offre de main-d’œuvre a encore ralenti, ce qui maintient le marché du travail à peu près en équilibre", a déclaré Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics.

Le rapport publié jeudi porte sur la semaine d’enquête relative au rapport sur l’emploi du mois d’août. Bien que le nombre de nouvelles demandes ait été supérieur de 17 000 à celui de la même semaine en juillet – qui avait enregistré son plus bas niveau depuis 1969 –, les économistes n’ont pas vu de motif d’inquiétude dans ces dernières données.

"Malgré cette comparaison favorable, les chiffres de l’emploi ont baissé en juillet", a déclaré Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies. "Il suffit de dire que l’utilisation des demandes d’allocations chômage pour prévoir les chiffres de l’emploi s’est avérée assez infructueuse depuis un certain temps déjà, et cela ne devrait pas changer ce mois-ci."

La stabilité du marché du travail, conjuguée à des signes d’inflation modérée , pourrait, si elle se maintenait, permettre à la Fed de laisser ses taux d’intérêt inchangés en septembre. Telle reste l’anticipation actuelle du marché, bien que l’inflation se situe toujours au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la Fed depuis cinq ans maintenant. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur indirect de l’embauche, a augmenté de 18 000 pour atteindre 1,799 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine close le 8 août, selon le rapport sur les demandes d’allocations chômage.Cette hausse a inversé la baisse du même ordre enregistrée la semaine précédente et a maintenu les demandes de prolongation à leur niveau de tendance relativement bas. À l’instar des demandes initiales, elles restent bien en deçà des niveaux enregistrés à la même période l’année dernière.