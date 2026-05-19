Le nombre de décès liés au virus Ebola dans l'est du Congo s'élève désormais à 131 ; l'OMS exprime sa profonde inquiétude

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* Plus de 500 cas suspects d'Ebola ont été recensés

* Les cas dans les zones urbaines suscitent des inquiétudes quant à la propagation

* Les Américains exposés au virus seront évacués vers l'Allemagne

* Les experts étudient les options de traitement et de vaccin

(Ajout d'une carte après le paragraphe 8, commentaires de l'OMS sur les capacités de dépistage au paragraphe 13, déclaration du ministre de la Santé de la Sierra Leone au paragraphe 15, déclaration du CDC Afrique au paragraphe 19) par Erikas Mwisi et Emma Farge

BUNIA, République démocratique du Congo, 19 mai (Reuters) -V ingt-six nouveaux décès suspects liés à Ebola ont été enregistrés en 24 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré mardi les autorités, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a exprimé sa profonde inquiétude quant à la propagation de l'épidémie.

Ces nouveaux décès portent à 131 le nombre de décès liés à l'épidémie dans l'est de la RDC . Selon un bulletin quotidien publié par les autorités sanitaires, 516 cas suspects et 33 cas confirmés ont été recensés en RDC, et deux cas confirmés en Ouganda voisin.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré samedi que l’épidémie de la souche rare du virus de Bundibugyo constituait une urgence de santé publique de portée internationale, une première pour un directeur général de l’OMS avant la convocation d’un comité d’urgence.

Cette épidémie a alarmé les experts car elle a pu se propager pendant des semaines sans être détectée dans une zone densément peuplée ravagée par une violence armée généralisée. Une épidémie survenue entre 2018 et 2020 dans l'est de la RDC a été la deuxième plus meurtrière jamais enregistrée, faisant près de 2 300 morts. (Butembo, une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, a enregistré ses deux premiers cas confirmés lundi, a déclaré à Reuters Jean-Jacques Muyembe, directeur de l'Institut national de recherche biomédicale du Congo (INRB).

Les autorités ougandaises ont commencé à restreindre les déplacements au poste-frontière d'Ishasha-Kyeshero, a déclaré à Reuters Ambrose Amanyire Mwesigye, un responsable local, tout en précisant que la frontière n'était pas officiellement fermée.

Plus au sud, des Congolais tentant de se rendre au Rwanda depuis les villes de Goma et Bukavu ont été arrêtés à la frontière, ont indiqué des journalistes de Reuters. Les responsables rwandais n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter.

Samedi, l’OMS avait exhorté les pays à ne pas fermer leurs frontières, affirmant que cela pourrait entraîner des passages frontaliers informels non contrôlés.

LES AMÉRICAINS SERONT ÉVACUÉS VERS L'ALLEMAGNE

Le virus Ebola, qui se transmet par contact direct avec les fluides corporels de personnes ou d'animaux infectés, a un taux de mortalité moyen d'environ 50 %, selon l'OMS.

"Je suis profondément préoccupé par l'ampleur et la vitesse de l'épidémie", a déclaré Tedros aux membres de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève mardi.

La représentante de l'OMS en RDC, Anne Ancia, a indiqué que l'identification des cas était ralentie par la capacité diagnostique limitée pour la souche Bundibugyo, qui ne permettait de réaliser que six tests par heure.

Selon les experts, les retards dans la détection de l'épidémie révèlent des lacunes dans la préparation, suite aux coupes budgétaires opérées par les États-Unis et d'autres grands donateurs dans le financement de la santé mondiale.

"On dirait que nous avons gaspillé une pandémie, car tout le monde a repris ses activités habituelles", a déclaré à Genève le ministre de la Santé de la Sierra Leone, Austin Demby.

Un Américain a été testé positif à Ebola , ont annoncé lundi les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

Cette personne, identifiée comme étant le Dr Peter Stafford par son organisation missionnaire chrétienne, ainsi que six autres Américains ayant été exposés au virus, ont été transférés en Allemagne pour y être soignés et placés sous surveillance, a précisé le CDC.

Les États-Unis ont suspendu pendant 30 jours l’entrée sur leur territoire des voyageurs ayant séjourné en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours, à quelques exceptions près, et ont exhorté les Américains à ne pas se rendre dans ces pays pour quelque raison que ce soit.

Dans un communiqué publié mardi, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), la principale agence sanitaire du continent, a déclaré que de telles restrictions pouvaient nuire aux économies, décourager la transparence et compliquer les opérations humanitaires.

LES EXPERTS TENTENT DE DÉVELOPPER DES TRAITEMENTS ET DES VACCINS

Contrairement à la souche Zaïre, plus courante, il n'existe aucun traitement ni vaccin spécifique approuvé contre la souche Bundibugyo.

Les États-Unis, qui ont déclaré avoir mobilisé une enveloppe initiale de 13 millions de dollars pour faire face à l'épidémie, travaillent à la mise au point d'un traitement par anticorps monoclonaux, a indiqué le CDC.

Un groupe d'experts dirigé par l'OMS s'est réuni mardi pour discuter des options vaccinales susceptibles de contribuer à lutter contre l'épidémie. Mme Ancia, de l'OMS, a déclaré que l'Ervebo de Merck & Co MRK.N était l'un des candidats, mais qu'il faudrait deux mois pour qu'il soit disponible.

Le président Donald Trump a officiellement retiré les États-Unis de l'OMS en janvier après avoir critiqué sa gestion de la pandémie de COVID-19.

Mme Ancia a déclaré que l’OMS avait "très bien" collaboré avec le gouvernement américain sur l’épidémie d’Ebola, mais que les réductions des financements dans le domaine de la santé avaient eu un "impact considérable" sur la capacité de l’organisation à lutter contre la maladie.