Le nombre de décès liés au virus Ebola dans l'est du Congo s'élève désormais à 131 alors que l'épidémie continue de se propager

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Plus de 500 cas suspects d'Ebola ont été recensés

* Les cas recensés en zone urbaine suscitent des inquiétudes quant à la propagation

* Les Américains exposés au virus seront évacués vers l'Allemagne

* Les experts étudient les options de traitement et de vaccin

(Ajout des contrôles aux frontières aux paragraphes 6 à 8, et des commentaires du représentant de l'OMS aux paragraphes 13, 19 et 21) par Erikas Mwisi

BUNIA, République démocratique du Congo, 19 mai (Reuters) -V ingt-six nouveaux décès suspects liés à Ebola ont été enregistrés en 24 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré mardi les autorités, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a exprimé sa profonde inquiétude quant à la propagation de l'épidémie.

Ces nouveaux décèsportentà 131 le nombre de décès liés à l'épidémie dans l'est de la RDC . Selon un bulletin quotidien publié par les autorités sanitaires, 516 cas suspects et 33 cas confirmés ont été recensés en RDC, et deux cas confirmés en Ouganda voisin.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré samedi que l’épidémie de la souche rare du virus de Bundibugyo constituait une urgence de santé publique de portée internationale, une première pour un directeur général de l’OMS avant la convocation d’un comité d’urgence.

Cette épidémie a alarmé les experts car elle a pu se propager pendant des semaines sans être détectée dans une zone densément peuplée ravagée par une violence armée généralisée. Une épidémie survenue entre 2018 et 2020 dans l'est de la RDC a été la deuxième plus meurtrière jamais enregistrée, faisant près de 2 300 morts. Butembo, une ville de plusieurs centaines de milliers d’habitants située dans la province du Nord-Kivu, a enregistré ses deux premiers cas confirmés lundi, a déclaré à Reuters Jean-Jacques Muyembe, directeur de l’Institut national de recherche biomédicale du Congo (INRB).

Les autorités ougandaises ont commencé à restreindre les déplacements au poste-frontière d’Ishasha-Kyeshero afin de limiter la propagation du virus, a déclaré à Reuters Ambrose Amanyire Mwesigye, un responsable local. Il a précisé que la frontière n’était pas fermée, mais n’a pas expliqué qui serait autorisé à la franchir.

Plus au sud, des Congolais tentant de se rendre au Rwanda depuis les villes de Goma et Bukavu ont été arrêtés à la frontière, ont indiqué des journalistes de Reuters. Les responsables rwandais n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter.

L'OMS avait exhorté les pays samedi à ne pas fermer leurs frontières, affirmant que cela pourrait entraîner des passages frontaliers informels non contrôlés.

LES AMÉRICAINS SERONT ÉVACUÉS VERS L'ALLEMAGNE

Le virus Ebola, qui se propage par contact direct avec les fluides corporels de personnes ou d'animaux infectés, a un taux de mortalité moyen d'environ 50 %, selon l'OMS.

“Je suis profondément préoccupé par l'ampleur et la vitesse de l'épidémie”, a déclaré Tedros aux membres de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève mardi, citant le nombre de cas signalés dans les zones urbaines et parmi les professionnels de santé.

Six tonnes de fournitures, dont des équipements de protection individuelle, devaient arriver en RDC mardi, en plus des 12 tonnes déjà livrées, a déclaré Anne Ancia, représentante de l'OMS en RDC.

Un Américain a été testé positif au virus Ebola dans le cadre de son travail au Congo, ont déclaré lundi les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

Cette personne, identifiée comme étant le Dr Peter Stafford par son organisation missionnaire chrétienne, ainsi que six autres Américains ayant été exposés au virus, ont été transférés en Allemagne pour y être soignés et placés sous surveillance, ont indiqué les CDC.

Le CDC a également déclaré qu’il suspendait, pour une durée de 30 jours, l’entrée sur le territoire américain des voyageurs ayant séjourné en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours, à quelques exceptions près, afin de réduire le risque de propagation du virus Ebola.

LES EXPERTS TENTENT DE DÉVELOPPER DES TRAITEMENTS ET DES VACCINS

Contrairement à la souche Zaïre d'Ebola, plus courante, il n'existe aucun traitement ni vaccin spécifique approuvé pour la souche Bundibugyo.

Les États-Unis, qui ont déclaré avoir mobilisé une enveloppe initiale de 13 millions (XX millions d'euros) de dollars pour faire face à l'épidémie, travaillent à la mise au point d'un traitement par anticorps monoclonaux, a indiqué lundi le CDC.

Un groupe d'experts dirigé par l'OMS se réunira également mardi pour examiner s'il existe des options vaccinales susceptibles de contribuer à lutter contre l'épidémie. Mme Ancia, de l'OMS, a indiqué que l' MRK.N Ervebo de Merck & Co était l'un des candidats, mais qu'il faudrait deux mois pour qu'il soit disponible.

Les États-Unis ont officiellement quitté l'OMS en janvier, une décision que le président Donald Trump a justifiée par la mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19 par l'organisation.

Mme Ancia a déclaré que l'OMS avait “très bien” collaboré avec le gouvernement américain lors de l'épidémie d'Ebola, mais que les réductions des financements dans le domaine de la santé avaient eu un “impact considérable” sur la capacité de l'organisation à lutter contre la maladie. Sous la présidence de Trump, les États-Unis ont considérablement réduit leurs financements en matière de santé mondiale. D'autres donateurs majeurs ont également procédé à des coupes budgétaires.