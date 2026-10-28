Le nombre de cas de rougeole en Pennsylvanie avoisine les 1 400, selon le département de la santé de l'État

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Le nombre de cas de rougeole en Pennsylvanie s'élève désormais à 1 398 ce mercredi, soit 38 de plus que lors de la dernière mise à jour du département de la santé de l'État publiée lundi, alors que l'État est confronté à la pire épidémie de rougeole qu'il ait connue depuis des années.

Voici plus de détails :

* Les hospitalisations liées à la rougeole s'élèvent à 265 depuis le début de l'année, selon les données du département de la santé de Pennsylvanie

* L'État a signalé cinq décès liés à la rougeole en 2026

* Le CDC a toutefois confirmé trois décès liés à la rougeole , sans préciser où ils se sont produits

* Les données du CDC au 22 octobre indiquaient que les États-Unis avaient enregistré 4 588 cas de rougeole cette année, dont 1 327 en Pennsylvanie

* Le CDC avait précédemment déclaré qu’il allait déployer des moyens supplémentaires en Pennsylvanie pour aider à enquêter sur cette épidémie