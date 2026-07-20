Le nombre de cas de cyclosporose dans le Michigan dépasse les 6 000, selon les autorités sanitaires de l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et de données sur la fréquentation des chaînes de restaurants au point 8)

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé lundi 6 148 cas liés à une épidémie de cyclosporose, soit une augmentation de 1 146 cas depuis leur dernière mise à jour vendredi.

Selon les dernières informations du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, cette épidémie a entraîné 102 hospitalisations. Aucun décès n'a été signalé dans le cadre de cette épidémie dans le Michigan.

Voici quelques détails:

* La cyclosporose est une infection intestinale qui peut être contractée en consommant des aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou de l'eau contaminée par des matières fécales, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

* Les cas d’infection intestinale due au parasite Cyclospora, qui provoque des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux, ont augmenté de manière constante ces derniers mois à travers les États-Unis, selon les CDC.

* Le CDC a indiqué sur son site web, le 13 juillet, que 1 645 cas de cyclosporose contractée sur le territoire américain, confirmés en laboratoire, avaient été signalés dans 34 États, et que 141 de ces patients avaient été hospitalisés. À cette date, l’agence précisait que plus de 5 100 cas supplémentaires nécessitaient une analyse et une confirmation plus approfondies.

* Le CDC avait établi un lien entre cette épidémie et la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell de l’Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale.

* L'enquête de traçabilité menée par la FDA a permis d'identifier un point de convergence: un seul fournisseur de laitue iceberg, , situé au Mexique, auquel s'approvisionnaient les restaurants Taco Bell appartenant à Yum Brands YUM.N , où les personnes malades avaient mangé avant de tomber malades, a déclaré l'agence jeudi.

* La fréquentation des restaurants Taco Bell a chuté de 18,9% vendredi, par rapport à la moyenne hebdomadaire enregistrée entre le 1er janvier et le 6 juillet. La fréquentation des chaînes de restaurants Chipotle CMG.N et Cava CAVA.N a quant à elle baissé respectivement de 6,9% et 4,2% ce même jour, selon les données de Placer.ai.

* Samedi, la FDA a déclaré qu’un échantillon de laitue iceberg râpée fourni par Taylor Farms s’était révélé positif à la cyclospora. Cependant, l’agence a indiqué dimanche que des experts de laboratoire avaient réexaminé les résultats de l’échantillon et conclu qu’il s’agissait d’un faux positif , ce qui ne laisse aucun échantillon de produit confirmé positif pour ce parasite.