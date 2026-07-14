Le nombre de cas de cyclosporose aux États-Unis dépasse les 1 600, et d'autres cas sont à prévoir, selon les autorités sanitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations provenant de la FDA et du CDC, modification du titre, ajout d'une référence à Taco Bell)

* Les États-Unis n'ont pas identifié la source de l'épidémie de cyclosporose alors que le nombre de cas dépasse les 1 600

* Le CDC indique que le nombre de cas pourrait continuer d'augmenter jusqu'en août

* La FDA effectue des recherches sur plusieurs produits agricoles, notamment la laitue, afin d'identifier la source

par Tom Polansek et Julie Steenhuysen

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a déclaré mardi qu’elle menait des enquêtes de traçabilité sur plusieurs produits agricoles, dont la laitue, alors que les autorités tentent d’identifier la source d’une épidémie de cyclosporose, le nombre de cas confirmés en laboratoire continuant d’augmenter.

Aucun décès n’a été signalé à la suite de cette épidémie, mais à ce jour, 141 personnes ont été hospitalisées et 1 645 cas confirmés en laboratoire ont été signalés dans 34 États, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). L’agence a indiqué avoir connaissance de plus de 5 100 signalements supplémentaires qui nécessitent une analyse et une confirmation plus approfondies. La cyclosporose est une infection intestinale qui peut être contractée par la consommation d’aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou d’eau contaminée par des matières fécales, selon le CDC. Elle provoque des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux.

Si les États-Unis ont déjà connu des épidémies de cette maladie gastro-intestinale par le passé, l’ampleur et l’étendue géographique de l’épidémie de cette année sont nettement plus importantes, ce qui suscite l’inquiétude des autorités sanitaires, qui n’ont pour l’instant pas identifié la source de l’épidémie.

“Il s’agit d’une enquête en cours et qui évolue”, a déclaré Gwen Biggerstaff, experte en maladies d’origine alimentaire au CDC.

Dans le cadre des enquêtes de traçabilité, les autorités recueillent des informations auprès des personnes malades sur les aliments qu’elles ont consommés au cours de la semaine précédant l’apparition des symptômes.

Le CDC s’attend à ce que le nombre de cas continue d’augmenter, potentiellement jusqu’à la fin du mois d’août, a indiqué Mme Biggerstaff aux journalistes. L’agence a précisé qu’il existait un décalage d’environ six semaines entre l’apparition des premiers symptômes et la déclaration des cas, ce qui signifie que d’autres infections seront probablement identifiées à mesure que de nouvelles données seront reçues.

L'épidémie actuelle aux États-Unis, qui a débuté le 1er mai, est concentrée dans le Michigan, l'Ohio et l'État de New York signalant également un nombre élevé de cas. Les autorités sanitaires du Michigan ont fait état mardi de 3 309 cas dans l'État, soit une augmentation de 669 cas depuis la dernière mise à jour de lundi.

Mme Biggerstaff a déclaré aux journalistes que les éléments recueillis jusqu’à présent suggèrent que les cas recensés dans le Michigan, en Virginie-Occidentale, au Kentucky et en Ohio pourraient être liés à une même source, bien que cela n’explique pas les cas observés dans plusieurs autres États.

“Plusieurs autres enquêtes sont en cours, certaines portant sur un seul État, d’autres concernant des cas qui ne sont actuellement pas liés à un foyer ou à une épidémie”, a précisé Mme Biggerstaff. Le Washington Post a rapporté que les autorités fédérales et étatiques enquêtaient pour déterminer si la laitue servie dans la chaîne de restaurants Taco Bell , propriété de Yum Brands YUM.N , pouvait être associée à une épidémie.

L’entreprise a indiqué avoir retiré certains ingrédients de certains restaurants par mesure de précaution, ajoutant que les autorités sanitaires américaines n’avaient pas confirmé de lien entre la chaîne et l’épidémie.

Le Dr Michael Osterholm, expert en maladies infectieuses à l’université du Minnesota, a déclaré qu’il était possible que l’épidémie, dont l’épicentre se situait dans le Michigan, soit déjà terminée, étant donné que de nombreux produits frais n’ont qu’une durée de conservation d’environ trois semaines. Donald Prater, commissaire adjoint par intérim chargé de l’alimentation à la FDA, a reconnu que les fruits et légumes circulaient rapidement dans le système , mais a précisé que l’agence examinait plusieurs foyers et sous-foyers, et qu’elle avait besoin de plus d’informations avant de pouvoir déterminer si l’épidémie était déjà terminée.