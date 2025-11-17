Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers aux États-Unis ralentit malgré une production record, selon l'EIA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'activité de forage de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis a continué à diminuer alors que la production atteint des niveaux record, a déclaré lundi l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA).

L'EIA a déclaré que le nombre moyen d'appareils de forage actifs dans les 48 États inférieurs est passé de 750 en décembre 2022 à 517 en octobre 2025, reflétant les réponses des opérateurs à la baisse des prix du pétrole et du gaz naturel et à l'amélioration de l'efficacité du forage.

Le rapport indique que depuis décembre 2022, le nombre d'appareils de forage orientés vers le pétrole a chuté de 33 % pour atteindre 397, tandis que le nombre d'appareils de forage orientés vers le gaz a baissé de 23 % pour atteindre 120 en octobre 2025. RIG/U

Malgré la diminution du nombre d'appareils de forage, la production continue d'augmenter, a déclaré l'EIA, ajoutant que la production de pétrole brut dans les 48 États inférieurs a atteint un record de 11,4 millions de barils par jour en juillet 2025, et que la production de gaz naturel a atteint un record de 117,2 milliards de pieds cubes par jour en août.

Selon l'EIA, les opérateurs se concentrent sur les zones les plus productives, forent des latéraux plus longs et utilisent des techniques de complétion plus efficaces.

Le Permien reste la plus grande région productrice de pétrole des États-Unis et le principal moteur de la croissance de la production, ajoute le rapport. Bien que le nombre d'appareils de forage ait chuté de 29 % depuis décembre 2022, la production de pétrole du Permien a augmenté de 18 %, soit 1 million de barils par jour, au cours de la même période.