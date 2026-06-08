L'Europe vue dans le rouge sur fond de frappes entre Israël et le Liban

PHOTO DE FICHIER : Logo de la bourse Euronext près de Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, les frappes entre Israël et l'Iran venant ébranler ‌un peu plus les espoirs d'une issue proche du conflit, alors que la Banque centrale européenne doit relever ses taux plus tard dans la semaine.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,40% à l'ouverture.

Les contrats à terme ​signalent une baisse de 1,58% pour le Dax à Francfort, de 0,72% pour le FTSE à Londres et de 1,22% pour le Stoxx 600.

La semaine s'ouvre sur fond de tensions entre Israël et l'Iran à la suite de frappes au cours du week-end et alors que le président américain Donald Trump appelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la retenue.

Alors que le moral des investisseurs concernant la situation géopolitique avait déjà été mis à rude épreuve la semaine dernière ​par l'échec de la trêve annoncée entre le Liban et Israël, les derniers événements au Moyen-Orient viennent creuser un peu plus leur pessimisme quant à issue proche du conflit dans la région et une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz.

Les Gardiens de la révolution en Iran ont déclaré lundi avoir frappé deux bases aériennes en ​Israël en représailles à une attaque contre des sites de radar en Iran, selon l'agence de presse Fars.

Ces déclarations ⁠interviennent après celles de l'armée israélienne qui a indiqué avoir frappé des "cibles militaires" en Iran et l'usine pétrochimique de Mahshahr, dans le sud-ouest du pays.

Le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ‌se sont entretenus dimanche soir, a déclaré un représentant israélien, sans donner plus de précisions et sans aucun commentaire dans l'immédiat de la part de la Maison blanche ou d'Israël à ce sujet.

À l'impasse diplomatique s'ajoute la perspective d'une hausse quasi certaine des taux de la part de la Banque centrale européenne (BCE) à l'issue de sa réunion de politique monétaire prévue jeudi.

La BCE devrait ​relever son taux de dépôt à 2,25% jeudi, et une nouvelle hausse est probable en ‌septembre, afin de trouver une réponse équilibrée face à un contexte d'inflation alimentée par les prix de l'énergie et à un ralentissement économique, selon un sondage réalisé ⁠par Reuters auprès d'économistes et publié la semaine dernière.

Les commandes à l'industrie ont par ailleurs reculé plus que prévu en avril, montrent lundi les données de l'Office fédéral de la statistique, avec une baisse de 3,8% tandis que les économistes tablaient sur -2,0% après +5% en mars.

Parmi les autres événements majeurs de cette semaine, sur le plan financier, figurent l'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX, la société de satellites du milliardaire Elon Musk visant une valorisation de 1.750 milliards de dollars, selon des sources, ⁠tandis que des analystes signalant que cette IPO ‌pourrait contribuer à une vague de ventes.

PÉTROLE

Sous l'effet de nouvelles frappes entre le Liban et Israël, la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz s'éloigne, entraînant une hausse des cours du pétrole.

L'Opep+ a ⁠par ailleurs annoncé dimanche une quatrième révision à la hausse de ses objectifs de production de pétrole en autant de mois, bien que la guerre entre les États-Unis et l'Iran empêche toujours plusieurs de ses membres d'extraire davantage de brut.

Sept ‌membres clés de l'organisation, qui regroupe l'Opep et des producteurs alliés dont la Russie, ont décidé d'augmenter leurs objectifs de 188. 000 barils par jour à partir de juillet, selon un communiqué.

"Dans le contexte actuel du ⁠marché, l'impact concret d'une telle décision est proche de zéro", a déclaré dans une note Jorge Leon, responsable de l'analyse géopolitique.

Le Brent prend 5,03% à 97,77 ⁠dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, ‌WTI) progresse de 4,68% à 94,78 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N42D14B]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en forte baisse vendredi, le secteur de la tech subissant une de ses journées les plus noires depuis près d'un an, tandis ​que les chiffres solides du marché du travail ont renforcé les anticipations sur une éventuelle hausse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a ‌cédé 1,35%, ou 695,15 points, à 50.866,78 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -200,57 points, soit -2,64% à 7.383,74 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -1 121,53 points, soit -4,18% à 25.709,432 points.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques dévissent sur fond d'impasse géopolitique au Moyen-Orient et d'une accalmie ​pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

"Ce mouvement ressemble davantage à un rééquilibrage des positions et à un dégagement de positions qu’à une remise en question des perspectives à long terme de l’IA", a déclaré Marc Velan, directeur des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.

En parallèle, l'économie japonaise a progressé au premier trimestre, avec un Produit intérieur brut (PIB) en hausse de 1,8%, montrent des données gouvernementales publiées lundi, tandis que les chiffres préliminaires le donnaient à +2,1% et que ⁠les économistes tablaient sur +1,3%.

La Bourse de Tokyo a chuté de 3,85% à 64.024,60 points. Le Topix, plus large, a cédé 2,45% à 3.852,38 points.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,49% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,76%.

La Bourse de Hong Kong perd 1,44%.

CHANGES

Le billet vert est quasi stable, alors que le rapport sur l'emploi américain publié vendredi et particulièrement positif a incité les opérateurs à renforcer leurs paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) cette année.

Le dollar avance de 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,03% à 1,1516 dollar..

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 4,4 points de base à 4,5801% et le deux ans de 3,5 points de base à 4,1972%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 3,2 points de base à 3,0712% et le deux ans de 4,1 points de base à 2,7337%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA ​DU LUNDI 8 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 10h30 Indice Sentix juin -14,2 -16,4

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)