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L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse avant la BCE
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 09:51

PHOTO DE FICHIER : Logo de la bourse Euronext près de Paris

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Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en ‌début de séance lundi, alors que les échanges de frappes entre Israël et le Liban amenuisent les perspectives d'une fin ​proche du conflit, en amont de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne jeudi.

À Paris, le CAC 40 perd 0,72% à 8.158,78 points vers 07h41 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,90% et à Londres, le FTSE 100 ​cède 0,32%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,85%, le FTSEurofirst 300 baisse de 0,69% et le Stoxx 600 baisse de 0,68%.

La séance s'amorce sur un regain d'hostilités ​entre Israël et le Liban, les deux pays ayant échangé des ⁠frappes alors que Téhéran n'avait plus attaqué Israël depuis l'annonce début avril d'une trêve avec les États-Unis.

Ces événements ‌laissent s'éloigner encore davantage la perspective chez les investisseurs d'une fin proche du conflit qui dure depuis fin février et d'une réouverture du détroit d'Ormuz, dont l'interruption a provoqué une flambée des ​prix de l'énergie et, avec elle, des ‌craintes inflationnistes.

En conséquence, les cours du pétrole grimpent de nouveau, le Brent prenant 4,69% ⁠à 97,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avançant de 4,31% à 94,44 dollars.

Face à ces frappes, le président américain Donald Trump avait exprimé dimanche sa volonté d'exhorter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à ne ⁠pas répliquer aux missiles ‌lancés plus tôt par Téhéran contre Israël en guise de réponse à une offensive israélienne sur Beyrouth.

Un ⁠représentant israélien a déclaré que Donald Trump et Benjamin Netanyahu se sont entretenus dimanche soir, sans donner plus de ‌précisions et sans commentaire dans l'immédiat de la Maison blanche ou des services israéliens.

En parallèle de la ⁠géopolitique, les commandes à l'industrie ont par ailleurs reculé plus que prévu en avril, ⁠montrent lundi les données de l'Office ‌fédéral de la statistique, avec une baisse de 3,8% tandis que les économistes tablaient sur -2,0% après +5% en mars.

Les opérateurs surveilleront ​plus tard dans la matinée les données de l'indice Sentix ‌de la zone euro pour le mois de juin, attendu en légère amélioration, bien que toujours en territoire négatif.

De plus, les économistes s'attendent à ce ​que la Banque centrale européenne (BCE) relève ses taux de dépôt à 2,25%, à l'occasion de sa réunion de politique monétaire jeudi, afin de trouver une réponse équilibrée face à un contexte d'inflation alimentée par les prix de l'énergie ⁠et à un ralentissement économique, selon un sondage réalisé par Reuters.

Aux valeurs, Intesa Sanpaolo perd 2,9% après que la banque italienne a annoncé lundi une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards d'euros afin d'acquérir la totalité des actions de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) qui, pour sa part, grimpe de 9,6% à la Bourse de Milan.

À Paris, Arkema perd 2,3% au gré d'un changement de recommandation de la part de Goldman Sachs, le courtier l'abaissant à "neutre" contre "acheter".

(Rédigé par ​Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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