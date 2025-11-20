Le Nikkei refranchit la barre des 50 000 points, les valeurs technologiques en hausse grâce aux résultats de Nvidia

L'indice boursier japonais Nikkei est repassé au-dessus du seuil clé des 50 000 jeudi, tiré vers le haut par les valeurs technologiques après que les bons résultats de Nvidia NVDA.O aient apaisé les inquiétudes concernant la valorisation du secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice Nikkei 225 .N225 a bondi de 3,5% à 50 254,38, s'apprêtant à mettre fin à une perte de quatre séances, si la dynamique actuelle persiste. L'indice plus large Topix .TOPX était en hausse de 2,3%.

Après la cloche à New York, le chouchou de l'IA, Nvidia, a prévu un revenu trimestriel bien au-dessus des estimations des analystes.

Les marchés mondiaux se sont tournés vers le concepteur de puces pour déterminer si l'investissement de milliards de dollars dans l'expansion de l'infrastructure de l'IA a entraîné une bulle de l'IA.

Les fournisseurs japonais et les investisseurs dans le secteur de l'IA ont été les principaux moteurs à la progression de l'indice Nikkei, qui a atteint des sommets historiques avant de marquer une pause au début du mois.

"Avant les résultats de Nvidia, l'attention s'est portée sur la question de savoir si la rentabilité liée à l'IA justifierait des investissements massifs dans l'infrastructure", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities. "Les entreprises qui avaient été vendues à la suite de prises de bénéfices sont désormais rachetées, ce qui a entraîné un net rebond du Nikkei."

L'indice Nikkei a compté 208 valeurs en hausse contre 17 en baisse. Les poids lourds de l'industrie de l'IA Advantest

6857.T , SoftBank Group 9984.T , et Tokyo Electron 8035.T ont été les plus grands contributeurs à la progression de l'indice.

Fujikura 5803.T , un important fournisseur de fils et de câbles pour les centres de données, a fait un bond de 9,4 %. Les actions de Sompo Holdings 8630.T ont fait un bond de 8,9% après que l'assureur ait annoncé un rachat de 77 milliards de yens (490 millions de dollars) de ses propres actions.

(1 $ = 157,0700 yens)