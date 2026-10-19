Le Nikkei recule alors que les inquiétudes concernant les valorisations s'intensifient

L'indice Nikkei a reculé lundi, les inquiétudes concernant les valorisations dans le secteur technologique persistant à l'approche de la publication de résultats clés cette semaine.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a reculé de 0,62% pour clôturer à 64.916,70 points, limitant ainsi une baisse qui avait auparavant dépassé les 2%. L'indice Topix, plus large, a légèrement progressé de 0,04% pour atteindre 4.067,48 points.

La baisse des actions japonaises fait suite à une séance morose vendredi à Wall Street, plombée par les pertes enregistrées par les titres liés à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. La flambée des cours du pétrole la semaine dernière a renforcé les craintes inflationnistes et les anticipations d'un nouveau resserrement de la politique monétaire par les banques centrales.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré lundi que l'inflation sous-jacente était «assez proche» de l'objectif de 2% de la banque centrale, soulignant ainsi l'importance d'ancrer l'inflation autour de ce niveau.

Les investisseurs cherchent à être rassurés par les résultats publiés cette semaine par des poids lourds de l'IA tels que Meta Platforms META.O aux États-Unis et des fournisseurs technologiques comme Disco 6146.T au Japon, a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

“Il semble que nous assistions à une sorte de rotation sectorielle, les capitaux quittant les secteurs de l'IA et des semi-conducteurs pour se diriger vers les secteurs de la consommation et les valeurs défensives”, a ajouté Mme Sawada.

“L'attention se concentre fortement sur la question de savoir si les résultats des entreprises parviendront à dissiper les inquiétudes du marché concernant les investissements liés à l'IA.”

Le Nikkei 225 comptait 111 titres en hausse, contre 108 en baisse et 6 inchangés.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Taiyo Yuden, en recul de 4,85%, suivi de Trend Micro 4704.T , qui a clôturé en baisse de 4,21%, et de Mercari 4385.T , qui a perdu 3,95%.

Les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice ont été enregistrées par le studio de cinéma Toho 9602.T , en hausse de 7,04%, sa plus forte progression journalière depuis juillet 2025. Il a été suivi par le prestataire de tests logiciels Shift, qui a clôturé en hausse de 5,48%, et par le prestataire de services de conseil Baycurrent 6532.T , qui a gagné 5,35% pour atteindre un niveau de clôture record.

par Rocky Swift

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les cours de clôture et de nouveaux commentaires)