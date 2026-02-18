 Aller au contenu principal
Le Nikkei progresse, les actions considérées comme liées à l'accord américain de 550 milliards de dollars augmentent
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 08:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires et met à jour les prix de clôture) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a mis fin à une série de quatre jours de pertes mercredi, les actions des entreprises considérées comme impliquées dans la promesse du pays d'investir 550 milliards de dollars dans des projets américains ayant fait un bond.

Le Nikkei .N225 a augmenté de 1,02% pour clôturer à 57 143,84. Le Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 1,21% à 3 807,25. L'administration du présidentaméricain Donald Trump a annoncé mardi trois projets d'une valeur de 36 milliards de dollars qui seront financés par le Japon, notamment une installation d'exportation de pétrole au Texas, une usine de diamants industriels en Géorgie et une centrale électrique au gaz naturel dans l'Ohio.

Ces projets sont les premiers investissements réalisés par le Japon aux États-Unis dans le cadre d'un accord commercial qui a réduit à 15 % les droits de douane sur les importations japonaises. Le ministre japonais du commerce, Ryohei Akazawa , a déclaré que des entreprises telles que Mitsubishi Electric

6503.T et les fabricants de céramique Noritake 5331.T et Asahi Diamond 6140.T sont intéressées par lesprojets.

Mitsubishi Electric a augmenté de 2,89%, tandis que Noritake a bondi de 6% et Asahi Diamond de 9%.

"Le projet serait l'un des premiers des plans de la Première ministre Sanae Takaichi pour apporter la croissance au Japon", a déclaré Hiroyuki Ueno, stratège en chef chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Mercredi, Mme Takaichi a été réélue au poste de Première ministre du Japon lors d'un vote parlementaire, à la suite de la victoire écrasante de son parti libéral démocrate lors des élections à la chambre basse ce mois-ci.

D'autres entreprises susceptibles de faire partie du projet ont augmenté, le fabricant de composants électroniques TDK

6762.T ayant fait un bond de 6,73%. Les fabricants de câbles à fibres optiques Fujikura 5803.T et Furukawa Electric 5801.T ont augmenté d'environ 4% chacun.

Les valeurs financières ont augmenté, devenant le principal contributeur à la hausse du Topix.

Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T et Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T ont progressé de plus de 2% chacun. Le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a chuté de 4,25% après une chute de 5,7% du fabricant américain de puces mémoire Sandisk SNDK.O au cours de la nuit.

Sur plus de 1 600 titres négociés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 74% ont augmenté, 22% ont baissé et 3% sont restés stables.

Valeurs associées

HITACHI CONST MA
36,400 EUR Tradegate 0,00%
HITACHI CONST MA
33,1600 USD OTCBB 0,00%
Nikkei 225
57 143,84 Pts Six - Forex 1 +1,02%
SANDISK
590,5800 USD NASDAQ -5,74%
TDK CORP
13,265 EUR Tradegate +4,00%
