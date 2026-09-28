Le Nikkei met fin à une série de cinq jours de hausse sur fond d'inquiétudes concernant les résultats de Micron

L'indice boursier japonais Nikkei a mis fin lundi à une série de cinq jours de hausse, les contrats à terme sur le Nasdaq s'étant affaiblis dans l'attente de la publication, plus tard dans la semaine, des résultats de Micron Technology MU.O , le fabricant américain de mémoires.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a reculé de 0,73% pour clôturer à 65.877,62 points, après avoir progressé d'environ 4,5% au cours des cinq séances précédentes. L'indice Topix .TOPX , plus large, a reculé de 0,40% à 4.112,00 points.

Les investisseurs ont vendu des actions en voyant les contrats à terme sur l'indice Nasdaq NQc1 s'affaiblir pendant la séance asiatique, dans l'attente des résultats trimestriels de Micron attendus mercredi, a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

Les acteurs du marché ont également vendu des actions afin de rééquilibrer leurs positions à la fin du premier semestre, a-t-il ajouté.

« L'indice américain des semi-conducteurs .SOX évolue dans une fourchette de consolidation depuis le 20 juin. Cette fourchette est assez large, et l'indice devrait rester dans cette fourchette au cours des trois à quatre prochains mois », a déclaré M. Ikeda, ajoutant que le Nikkei suivrait également cette tendance.

Vendredi, l'indice SOX a progressé de 1,4%, soutenu par les valeurs liées à l'IA . .N

Plus tôt dans la séance, le Nikkei avait progressé de 1% pour atteindre 67.034,74 points, son plus haut niveau depuis la mi-août.

« La barre des 67.000 points est considérée comme un niveau de résistance clé », a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

La tendance générale était négative, avec 53 titres en hausse dans le Nikkei 225 contre 171 en baisse et un inchangé.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Socionext 6526.T , en recul de 5,15%, suivi par Ibiden 4062.T , en baisse de 4,43%, et le fabricant de puces Kioxia Holdings 285A.T , qui a perdu 4,37%.

Les plus fortes hausses de l'indice ont été enregistrées par Ebara 6361.T , en hausse de 2,82%, suivi par Mizuho Financial Group 8411.T , en hausse de 2,01% et qui a atteint son plus haut niveau de clôture depuis juin 2007, ainsi que Dai-Ichi Life Holdings 8750.T , qui a progressé de 1,91%.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les cours de clôture des actions.)

par Junko Fujita