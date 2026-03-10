 Aller au contenu principal
Le Nikkei japonais termine en hausse, les opérateurs évaluant les efforts déployés pour calmer les marchés de l'énergie
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix de clôture) par Rocky Swift

L'indice Nikkei des actions japonaises a clôturé en hausse mardi, récupérant une partie des pertes de la session précédente, les investisseurs réagissant aux mesures prises par les principales économies pour puiser dans les réserves de pétrole afin de stabiliser les marchés ébranlés par le conflit au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a augmenté de 2,88% pour clôturer à 54 248,39, récupérant quelques pertes après un plongeon de 5,2% lundi. L'indice plus large Topix .TOPX a grimpé de 2,47% à 3 664,28.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que les ministres de l'énergie du G7 devraient se réunir ce soir pour discuter du processus de libération des réserves de pétrole.

Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin, alors même que les partisans de la ligne dure en Iran ont fait preuve de loyauté envers le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei.

"Il y a clairement un effet de rebond après la forte baisse d'hier", a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities. "La situation reste tributaire de l'évolution de la situation au Moyen-Orient... Par conséquent, nous voyons certainement la possibilité d'un nouveau ralentissement"

Les données de mardi ont montré que l'économie japonaise a connu une croissance plus rapide qu'initialement estimée au dernier trimestre de 2025, soutenue par un investissement rapide des entreprises, bien que le conflit actuel au Moyen-Orient jette une ombre sur les perspectives de croissance.

Dans l'indice Nikkei, 202 titres ont progressé tandis que 23 ont reculé, les gains les plus importants étant concentrés dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui est très sensible aux prix de l'énergie en raison de ses besoins importants en énergie pour l'informatique.

En tête de la hausse, Lasertec 6920.T , un fabricant de semi-conducteurs et d'équipements d'inspection, a clôturé en hausse de 14,5%, suivi par Sumitomo Electric Industries

5802.T , en hausse de 8,8%, et Furukawa Electric 5801.T , qui a terminé en hausse de 8,5%.

