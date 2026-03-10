Le Nikkei japonais se redresse alors que le G7 s'efforce de stabiliser les marchés de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice Nikkei des actions japonaises s'est redressé mardi, récupérant quelques pertes après un plongeon lors de la séance précédente, les investisseurs réagissant aux mesures prises par les principales économies pour puiser dans les réserves de pétrole afin de stabiliser les marchés ébranlés par la guerre au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 était en hausse de 3,17% à 54 399,08, à la mi-journée, récupérant quelques pertes après un plongeon de 5,2% lundi. L'indice plus large Topix

.TOPX a augmenté de 2,75% à 3 674,24.

Le ministre japonais des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que les ministres de l'énergie du G7 devraient se réunir ce soir pour discuter du processus de libération des réserves de pétrole.

Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin, alors même que les partisans de la ligne dure en Iran ont fait preuve de loyauté envers le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei.

"Il y a clairement un effet de rebond après la forte baisse d'hier", a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities. "La situation reste tributaire de l'évolution de la situation au Moyen-Orient... Par conséquent, nous voyons certainement la possibilité d'un nouveau ralentissement."

Les données de mardi ont montré que l'économie japonaise a connu une croissance plus rapide qu'initialement estimée au dernier trimestre de 2025, soutenue par un investissement rapide des entreprises, bien que le conflit actuel au Moyen-Orient jette une ombre sur les perspectives de croissance.

Dans l'indice Nikkei, 207 titres ont progressé tandis que 18 ont reculé, les gains les plus importants étant concentrés dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui est très sensible aux prix de l'énergie en raison de ses besoins importants en énergie pour l'informatique.

En tête de la hausse, Lasertec 6920.T , un fabricant de semi-conducteurs et d'équipements d'inspection, a bondi de 14,2 %, suivi par Sumitomo Electric Industries 5802.T , en hausse de 11,6 %, et Furukawa Electric 5801.T , qui a gagné 10,3 %.