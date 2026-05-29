Le Nikkei japonais se rapproche d'un nouveau record grâce à l'optimisme lié au Moyen-Orient et à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kevin Buckland

L'indice Nikkei du Japon s'est rapproché vendredi d'un niveau record, porté par un regain d'optimisme quant à la conclusion d'un accord de paix à court terme au Moyen-Orient et par l'enthousiasme suscité par les actions du secteur de l'IA après les solides résultats publiés par Dell Technologies.

.N225 L'indice Nikkei a grimpé de 2,1 % en début de séance pour atteindre 66 041,83 points, se rapprochant ainsi du record historique de 66 428,81 points atteint mercredi.

.TOPX L'indice Topix, plus large, a progressé de 1,5 % pour atteindre 3 961,31 points, se rapprochant du record historique de 3 971,77 points atteint mercredi.

Des sources ont indiqué à Reuters que les États-Unis et l'Iran étaient parvenus à un accord visant à prolonger leur cessez-le-feu et à lever les restrictions sur le transport maritime, bien que le président américain Donald Trump ne l'ait pas encore approuvé et que les médias d'État iraniens aient déclaré qu'il n'était pas encore finalisé.

Les informations contradictoires de ces derniers jours concernant l'avancement des négociations entre Washington et Téhéran ont entraîné des fluctuations des cours, mais sur la semaine, le Nikkei et le Topix étaient en passe d'enregistrer des gains respectifs de 4,1 % et 1,5 %.

Le Nikkei a surperformé en grande partie grâce à sa forte concentration de valeurs technologiques et à la pondération importante de certaines valeurs phares du secteur de l'IA, telles que l'investisseur dans les start-ups SoftBank Group, qui a bondi de 5,9 % vendredi.

Jeudi, Dell DELL.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, indiquant que l'expansion des centres de données chez ses clients stimule la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

“Dell Technologies a indiqué qu’il n’y avait aucun signe de ralentissement de la demande en IA”, ce qui a entraîné une forte hausse des valeurs japonaises liées à l’IA telles que SoftBank, a déclaré Wataru Akiyama, stratège chez Nomura Securities.

Par ailleurs, “les annonces faites tant par les États-Unis que par l’Iran, suggérant des progrès vers un accord provisoire, ont rassuré le marché”, ce qui a soutenu les actions de manière plus générale, a-t-il ajouté.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 173 ont progressé contre 50 en baisse, deux restant stables.

Le fabricant de silicium Sumco 3436.T a bondi de plus de 18 %, ce qui en fait la valeur ayant enregistré la plus forte hausse en pourcentage de l'indice.

Cependant, toutes les actions du secteur de l'IA n'ont pas profité de la hausse de Dell: les fabricants de câbles pour centres de données Fujikura 5803.T et Furukawa Electric

5801.T ont chuté respectivement de 6,2 % et 4,6 %, figurant parmi les plus mauvaises performances du Nikkei.