Le Nikkei japonais s'effondre, le yen dépasse les 160 yens pour un dollar en raison des inquiétudes liées au secteur technologique et à la région du Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

L'indice Nikkei a chuté de plus de 3 % lundi, tandis que le yen s'échangeait à plus de 160 pour un dollar, en raison de nouvelles inquiétudes concernant les valorisations des valeurs technologiques et d'une recrudescence des hostilités au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a chuté de 3,7 % à 64.108,44 points en début de séance. L'indice Topix .TOPX , plus large, a reculé de 2,19 % à 3.863,09 points.

Les valeurs technologiques aux États-Unis se sont effondrées vendredi après qu’un rapport sur l’emploi très positif pour le mois de mai a alimenté les craintes d’un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a enregistré sa plus forte chute journalière depuis mars 2020.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il demanderait au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne pas riposter après que l'Iran a tiré une salve de missiles sur des cibles israéliennes en représailles à une attaque dans la banlieue de Beyrouth, a rapporté le média Axios.

Les plus fortes baisses sur le Nikkei ont été enregistrées par Ibiden 4062.T , en recul de 12,6 %, suivi de Screen Holdings 7735.T , en baisse de 10,1 %, et de Sumitomo Electric

5802.T , qui a perdu 9,5 %.