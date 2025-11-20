 Aller au contenu principal
Le Nikkei japonais reprend le cap des 50 000 points, les valeurs technologiques stimulées par les résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 01:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

L'indice Nikkei japonais est repassé au-dessus de la barre clé des 50 000 points jeudi, tiré à la hausse par les valeurs technologiques après que les solides résultats de Nvidia NVDA.O ont apaisé les inquiétudes concernant la valorisation du secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice Nikkei 225 .N225 a bondi de 3,7% à 50 328,33 dans les premiers échanges, s'apprêtant à mettre un terme à quatre séances consécutives de pertes, si l'élan actuel persiste. L'indice plus large Topix .TOPX était en hausse de 2,2%.

Après la cloche à New York, Nvidia, la coqueluche de l'IA, a prévu un revenu trimestriel bien au-dessus des estimations des analystes.

Les marchés mondiaux se sont tournés vers le concepteur de puces pour déterminer si l'investissement de milliards de dollars dans l'expansion de l'infrastructure de l'IA a abouti à une bulle de l'IA.

L'indice Nikkei affichait 212 valeurs en hausse contre 12 en baisse. Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest

6857.T a bondi de 8,7 %. SoftBank Group 9984.T , principal investisseur dans l'industrie de l'intelligence artificielle, a progressé de 6,4 %.

