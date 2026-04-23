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Le Nikkei japonais repasse sous la barre des 60 000 points, les prises de bénéfices s'intensifiant
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 05:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours de bourse) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a fait marche arrière jeudi, après avoir brièvement dépassé le niveau des 60 000, alors que les investisseurs prenaient leurs bénéfices d'une hausse initiale tirée par les valeurs technologiques et un cessez-le-feu prolongé entre l'Iran et les États-Unis.

Ce recul est survenu alors que les investisseurs réévaluaient les risques géopolitiques persistants et l'affaiblissement des contrats à terme sur les actions américaines, malgré l'absence d'une nouvelle détérioration des perspectives au Moyen-Orient.

Le Nikkei a chuté de 1,06% à 58 952,11 à la fin de la session matinale agitée, après avoir atteint un record de 60 013,98. Les premiers gains ont été soutenus par l'amélioration du sentiment après que le président américain Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran.

L'indice plus large Topix .TOPX a chuté de 1,2% à 3 700,1.

Donald Trump a déclaré que la prolongation indéfinie du cessez-le-feu faisait suite à une demande des médiateurs pakistanais. Toutefois, le blocus des ports iraniens par la marine américaine est resté en vigueur et l'Iran a saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz.

"Les incertitudes entourant la guerre au Moyen-Orient demeurent. Le détroit d'Ormuz n'est pas complètement ouvert et les prix du pétrole restent élevés", a déclaré Hiroyuki Ueno, stratège en chef chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

"Jusqu'à présent, les investisseurs ont acheté les actions par optimisme quant à la fin de la guerre. Mais pour que l'indice continue d'augmenter, ils ont besoin de plus d'indices positifs qui soutiennent les fondamentaux, ce qui pourrait également stimuler les actions liées à la demande intérieure."

Le Nikkei a récupéré toutes ses pertes depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran fin février, bien que les gains aient été tirés par un groupe restreint de titres liés à l'intelligence artificielle, notamment SoftBank Group 9984.T et Advantest 6857.T .

Le ratio NT, le Nikkei 225 divisé par le Topix, a atteint un record de 15,74 mercredi, soulignant la façon dont le rallye a dépassé le marché plus large.

Les investisseurs ont pris leurs bénéfices après la brève hausse du matin, en tenant compte des baisses du S&P EScv1 et du Nasdaq NQc1 dans les échanges asiatiques, a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef du marché chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management

Au Japon, les actions liées aux puces ont abandonné leurs gains initiaux, Advantest et Tokyo Electron 8035.T perdant respectivement 0,16% et 0,53%.

L'investisseur technologique SoftBank Group a réduit ses gains, en hausse de 3,91%.

Sur les 1 600 actions du marché principal de la Bourse de Tokyo, 23% ont augmenté, 72% ont baissé et 4% sont restées stables.

Valeurs associées

ADVANTEST
152,800 EUR Tradegate +5,50%
Nikkei 225
58 987,85 Pts Six - Forex 1 -1,00%
SOFTBANK GROUP
31,000 EUR Tradegate +13,35%
TOKYO ELECTRON
245,450 EUR Tradegate +0,27%
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