Le Nikkei japonais recule, tandis que les obligations d'État japonaises s'envolent, les craintes liées à l'IA stimulant la demande de valeurs refuges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de l'identifiant média en JAPAN-MARKETS/; ajout d'informations sur les obligations, le yen et les commentaires d'analystes dans les 5e, 9e et dernier paragraphes)

par Rocky Swift

L'indice boursier japonais Nikkei a reculé vendredi, tandis que les obligations du pays ont bondi et que la devise a atteint son plus haut niveau depuis un mois, les inquiétudes croissantes concernant le secteur de l'IA ayant stimulé la demande d'actifs refuges.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a reculé de 0,34% pour clôturer à 62 693,16 points, limitant ainsi une baisse qui avait auparavant dépassé les 2 %. L'indice Topix .TOPX , plus large, a reculé de 0,79% à 3 965,81 points.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a reculé de 2,6% pendant la nuit, les investisseurs se tournant vers des secteurs défensifs tels que les biens de consommation courante et la santé. Nvidia NVDA.O , figure de proue de l’IA, a chuté d’environ 4%, tandis que Meta META.O a perdu près de 8%, les investisseurs se montrant prudents face aux dépenses en IA détaillées dans ses résultats. Tesla TSLA.O a reculé de 3,1% après la publication de ses résultats et la révision à la baisse de ses plans d’investissement pour 2026.

Alors que les grandes entreprises japonaises doivent publier leurs résultats à partir de la semaine prochaine, les influences des marchés étrangers l'emportent largement sur les rares signaux provenant du marché intérieur, a déclaré Wataru Akiyama, stratège en actions chez Nomura Securities.

« Nous traversons actuellement une période où l’actualité concernant les prévisions de résultats des entreprises japonaises est au plus bas », a déclaré M. Akiyama. « La baisse des cours s’inscrit dans un contexte de prudence accrue quant à la croissance des bénéfices sur le marché de l’IA. »

Le Nikkei 225 comptait 81 titres en hausse contre 144 en baisse.

Le rendement de l’obligation d’État japonaise de référence à 10 ans JP10YTN=JBTC a baissé de 8 points de base (bps) pour s’établir à 2,8%, en passe d’atteindre son plus bas niveau depuis le 7 août et en recul par rapport au plus haut niveau atteint depuis trois décennies , à 3,115%, enregistré plus tôt ce mois-ci. Les rendements évoluent à l’inverse des cours des obligations.

Le rendement a baissé pendant cinq séances consécutives, perdant 13 points de base, ce qui représente la plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025.

« Le marché obligataire s’appuie de plus en plus sur son statut de valeur refuge relative », a déclaré Masahiko Loo, stratège senior en titres à revenu fixe chez State Street Investment Management, dans une note. « Après avoir évité pendant des années les titres à longue duration, les investisseurs japonais institutionnels se tournent progressivement à nouveau vers les obligations d’État japonaises (JGB), dont les rendements redeviennent attractifs. »

« Le yen commence lui aussi à suivre cette tendance », a-t-il ajouté.

Le yen, qui avait chuté en juillet à 163,99 pour un dollar, son plus bas niveau depuis quatre décennies, s’est redressé vendredi pour atteindre 156,08, un niveau qui n’avait plus été observé depuis le 18 septembre.

Les données publiées vendredi ont montré que l’inflation sous-jacente au Japon avait dépassé l’objectif de 2% fixé par la banque centrale en septembre pour la première fois en neuf mois, signe d’une pression inflationniste croissante qui renforce les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt à court terme. Malgré tout, les marchés s’attendent à ce que la Banque du Japon s’abstienne de procéder à une nouvelle hausse lors de sa réunion de la semaine prochaine, préférant attendre sa réunion de décembre ou une date ultérieure.

Le rendement des obligations à deux ans JP2YTN=JBTC , le plus sensible aux taux directeurs de la banque centrale, a reculé de 4 points de base à 1,86%.

Les chiffres de l’inflation publiés vendredi « maintiennent la Banque du Japon sur la voie d’une révision à la hausse de ses prévisions d’inflation la semaine prochaine, tout en conservant son objectif à 1,25% », a déclaré Shoki Omori, stratège en chef pour les titres à revenu fixe au Japon chez Deutsche Bank. « Nous continuons de tabler sur une prochaine hausse en janvier. »