Le Nikkei japonais recule pour la troisième journée consécutive, sous l'effet de la vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale et du conflit au Moyen-Orient

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L'indice Nikkei a reculé lundi pour la troisième journée consécutive, la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux et l'escalade des tensions au Moyen-Orient ayant pesé sur l'appétit pour le risque.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 reculait de 1,2% à 60 646,03 points à 02h15 GMT, tandis que l'indice Topix .TOPX , plus large, perdait 1,02% à 3 824,46 points.

Le moral des investisseurs s'est affaibli après que les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse vendredi, sous l'effet notamment du recul des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, les rendements des obligations d'État japonaises ont grimpé en flèche lundi, prolongeant la vague de ventes sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe, alimentée par les craintes que la guerre avec l'Iran ne ravive les pressions inflationnistes.

Les informations faisant état d'incursions de drones aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite ont encore exacerbé les inquiétudes géopolitiques. Le président américain Donald Trump a averti que l'Iran devait agir “rapidement”, alors que les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit semblaient dans l'impasse.

“Les investisseurs ont réagi négativement à la baisse des trois principaux indices américains et à la hausse du rendement des obligations japonaises à 10 ans”, a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

“Dans la lignée de la tendance de vendredi, le marché d'aujourd'hui est influencé par des secteurs tels que les semi-conducteurs, les valeurs liées à l'IA et les valeurs de grande capitalisation.”

“La difficulté des négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran reste une source de préoccupation”, a déclaré Sawada.

Au Nikkei, les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, à 154 contre 68. Parmi les plus fortes baisses, on trouve Marui Group 8252.T , qui a plongé de 9,7%, suivi de Mizuho Financial Group 8411.T , en recul de 7,5%, et de JGC Holdings 1963.T , qui a perdu 7,3%.